Call of Duty: Modern Warfare 2, ora disponibile la Campaign Remastered su PS4

La scorsa settimana vi abbiamo riportato alcune indiscrezioni circa l'esistenza di COD: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, rivisitazione di uno dei capitoli più amati della serie Call of Duty. Da Activision non è arrivata solo la conferma ufficiale, ma anche un graditissimo annuncio: il gioco è già disponibile al download su PlayStation 4 e include contenuti bonus dedicati agli utenti di Call of Duty Modern Warfare (2019) e ai giocatori del battle royale Warzone.

Modern Warfare 2: il ritorno di uno degli episodi più acclamati

Novembre 2009. Activision e Infinity Ward lanciano sul mercato Call of Duty: Modern Warfare 2, sequel del first-person shooter che aveva stregato milioni di giocatori su PC, PS3 e Xbox 360.

Modern Warfare ci aveva regalato una delle campagne più emozionanti della serie, condita da protagonisti carismatici - i membri della Task Force 141 - e da sequenze al cardiopalma, degne delle migliori produzioni hollywoodiane. Beenox, team responsabile della Campaign Remastered, è ben consapevole dell'importanza di questo capitolo e non ha intenzione di deludere i fan di MW2.

"La campagna di Modern Warfare 2 è stata incredibile. Ricordiamo tutti l'impressione che la storia ci ha lasciato. [...]", ha dichiarato Thomas Wilson, Co-Studio Head di Beenox.

Wilson ha poi aggiunto: "Ripristinare e rimasterizzare questa avventura per una nuova generazione di giocatori è stato, per il nostro team, un lavoro fatto con amore. Volevamo assicurarci che le sensazioni e la potenza della narrazione fossero rappresentate accuratamente, con elementi visivi in alta definizione e con la più recente audio fidelity".

MW2 Campaign Remastered: ora su PS4 con un bonus gratuito

Da ieri, 31 marzo, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è già disponibile su PlayStation 4, in esclusiva temporale. Acquistando il titolo su PlayStation Store si otterrà un bonus gratuito per Call of Duty Modern Warfare (2019): parliamo dell'Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle, che include la tradizionale skin UDT dell'operatore Ghost ispirata all'iconico livello della campagna 'L'unico giorno facile... era ieri'.

In aggiunta alla skin, i giocatori riceveranno anche due progetti di armi - il fucile d'assalto M4A1 e la pistola M1911 - e diversi contenuti cosmetici, tutti disponibili per il comparto multigiocatore di Modern Warfare e per la sua modalità battle royale, Warzone.