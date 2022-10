Call of Duty: Modern Warfare 2, ecco il trailer di lancio dedicato alla Campagna

In uscita il prossimo 28 ottobre, Call of Duty: Modern Warfare 2 è indubbiamente uno dei titoli più attesi della seconda metà dell'anno. Seguito del reboot del mai troppo lodato Modern Warfare (2009), il nuovo capitolo seguirà le vicende della Task Force 141, unità speciale messa in piedi dal Capitano John Price durante le battute conclusive del precedente capitolo.

Activision e Infinity Ward hanno appena svelato alcune sequenze inedite tratte dalla campagna: è possibile vederle nel trailer di lancio di Modern Warfare 2.

MW2: trailer di lancio, accesso anticipato alla Campagna

A giugno, Infinity Ward ha presentato la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 in occasione del Worldwide Reveal dedicato alla nuova produzione Activision. Abbiamo quindi assistito al primo filmato tratto dall'avventura single player che, in maniera simile a quanto visto negli episodi più iconici del franchise, proporrà un'esperienza di gioco dall'elevato impatto scenico.

Nel nuovo trailer di lancio rivediamo alcuni dei protagonisti presentati pochi mesi fa: c'è di nuovo Price, affiancato da John 'Soap' MacTavish, Kyle 'Gaz' Garrick e Simon 'Ghost' Riley. Grande attenzione è rivolta a una new entry del cast, il Colonnello Alejandro Vargas, che si unirà alla Task Force 141 per sventare i pericolosi piani di un'organizzazione terroristica.

"I giocatori combatteranno al fianco dei personaggi più iconici di Modern Warfare, tra cui il capitano Price, Ghost, Soap, Gaz e Laswell, oltre a incontrare una serie di nuovi alleati letali come le forze speciali messicane, il colonnello Alejandro Vargas e avversari provenienti dagli angoli più oscuri della guerra globale al terrorismo", recita il comunicato stampa.

La storia di MW2 sarà ambientata proprio nel 2022 e porterà i giocatori in giro per il mondo, dall'Europa all'Asia, passando per le due Americhe. Oltre alla suddetta Campagna, il gioco includerà le Operazioni Speciali tanto amate dai fan di vecchia data, le quali permetteranno ai giocatori di unire le forze in una serie di missioni cooperative dalla difficoltà crescente. Non mancherà un corposo comparto Multigiocatore, né l'esperienza 'battle royale' proposta dal nuovo Warzone 2.0.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Gli utenti che effettuano il preordine del gioco (in formato digitale) potranno iniziare a giocare una settimana prima del lancio, grazie all'accesso anticipato alla Campagna.