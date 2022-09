Call of Duty: Modern Warfare 2, Activision presenta Warzone 2.0 e Warzone Mobile

Al Call of Duty: Next non abbiamo visto solo il Multigiocatore dell'atteso Modern Warfare 2. Tra i protagonisti c'era anche Warzone, il battle royale con cui Activision è riuscita a riunire oltre 125 milioni di giocatori in poco più di due anni. Non poteva dunque mancare un 'sequel': Warzone 2.0 debutterà a novembre in forma gratuita e porterà con sé la più grande mappa mai realizzata per la battaglia reale di COD, così come diversi cambiamenti per il gameplay.

Inoltre, per gli utenti di smartphone e tablet è stato annunciato Call of Duty: Warzone Mobile, esperienza battle royale progettata appositamente per i dispositivi mobili.

Warzone diventa 2.0: benvenuti ad Al Mazrah



Le novità di Warzone 2.0 partono dalla nuova ambientazione. Del resto, Verdansk - prima grande mappa del battle royale di COD - è ormai sinonimo di Warzone, non ci sorprendiamo dunque della grande attenzione che il team di sviluppo ha rivolto alla progettazione del nuovo setting.

Situata nell'Asia occidentale, Al Mazrah è la capitale della Repubblica di Adal. Questa enorme area metropolitana presenta una sorprendente varietà di scenari: dalle distese desertiche circostanti ai villaggi in rovina, passando per raffinerie, depositi di calcare e altri edifici industriali. Nel cuore della città troviamo alti palazzi e strutture moderne: "Questa doveva essere la città ideale. Presto è diventata la casa di quasi un milione di persone, che sono state spinte ai margini, verso i bassifondi della periferia", così Activision descrive il punto di maggior interesse della mappa.

Oltre ai grandi edifici che svettano sulla regione c'è una fitta rete di nascondigli sotterranei, che garantirà agli operatori un passaggio sicuro verso le aree limitrofe. In cima alla montagna più alta di Al Mazrah, invece, ci sono diverse strutture di ricerca. Al Sharim Pass è un antico monastero e mausoleo, situato sopra a un villaggio e a uno zoo. C'è poi Sa'id City, una grande e moderna zona residenziale che contiene una fiera a tema medievale e un modesto stadio di calcio.

Queste sono solo alcune delle numerose location di Al Mazrah, mappa che consentirà agli utenti di Warzone 2.0 di adottare diverse strategie e i più svariati stili di gioco.

Visto il nuovo focus sui combattimenti in acqua, troveremo fiumi, laghi e molte più location 'marine' rispetto al passato. L'area di gioco è sconfinata e i veicoli diventano pertanto fondamentali per spostarsi agevolmente da un punto all'altro della mappa: ci saranno mezzi terrestri come tank e furgoni di ogni tipo, ma anche barche ed elicotteri. I veicoli potranno essere danneggiati ed esauriranno la benzina, il che costringerà i giocatori a rifornirsi di carburante.

Per quanto riguarda le Stazioni d'acquisto, sarà ancora possibile acquistare equipaggiamenti presso gli shop disseminati nella mappa, così come si potranno rianimare i compagni caduti. Alcuni oggetti in vendita saranno disponibili in quantità limitate. Prima di ogni match, i partecipanti potranno creare diverse armi personalizzate da acquistare nelle stazioni.

Cambiano anche i cerchi che delimitano la cosiddetta 'Safe Zone' in cui gli operatori possono transitare in sicurezza. A differenza di Verdansk e Caldera, in Al Mazrah ci saranno diversi cerchi che nel corso della partita diverranno man mano più piccoli, fino a convergere in un'unica Safe Zone dove avranno luogo le battute finali della partita.

Nel Gulag di Al Mazrah i prigionieri combatteranno tra loro, ma formeranno anche delle alleanze. Ci saranno infatti brevi battaglie 2 contro 2 in cui il duo vincente conquisterà la libertà. In alcuni frangenti, i giocatori potranno incontrare il Carceriere, un combattente controllato dall'IA: una volta sconfitto lascerà cadere la sua chiave, permettendo ai prigionieri di fuggire.

I giocatori di Warzone potranno inoltre accedere a una nuova modalità di gioco chiamata DMZ - la cui esistenza era stata anticipata da alcuni leak. Questa game mode richiamerà le meccaniche di gioco del popolare Escape from Tarkov e, come tale, richiederà un approccio ancora più tattico rispetto alle tradizionali partite del battle royale. Activision non ha rilasciato molte informazioni su DMZ, ma sappiamo che sarà gratuita e inclusa in Warzone 2.0.

Call of Duty: Warzone sbarca anche sui dispositivi mobili

Oltre al nuovo Warzone 2.0, Activision lancerà anche Warzone Mobile, una nuova esperienza battle royale progettata per gli smartphone e tablet Android e iOS. Il gioco debutterà solo nel 2023, ma è già disponibile la pre-registrazione gratuita sui device Android .

"Creato appositamente per i dispositivi mobili per garantire un'incredibile esperienza a portata di mano, Call of Duty: Warzone Mobile avrà eventi, playlist e contenuti specifici per mobile, oltre a vaste opzioni di personalizzazione dei comandi adatte sia ai veterani che alle nuove reclute di Call of Duty". Sono diversi gli studi coinvolti nello sviluppo del battle royale 'tascabile', ovvero Activision Shanghai Studio, Digital Legends e Solid State Studios.

La prima mappa disponibile al lancio di Warzone Mobile sarà la già menzionata Verdansk, ma in futuro verrà rilasciata anche Al Mazrah. Anche su mobile sarà possibile pilotare velivoli e veicoli terrestri e si potranno ottenere item presso le Stazioni d'acquisto. Non mancheranno i contratti opzionali per ottenere denaro, PE e PE arma, così come non mancherà il Gulag.

La progressione in Warzone Mobile sarà condivisa con gli account collegati a Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 su console o PC.

Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 arriverà il prossimo 28 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.