Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco il trailer della modalità Zombi!

Lo abbiamo visto in azione con la sua ambiziosa campagna singleplayer e con il comparto multigiocatore, oggi però tocca ai non-morti. Call of Duty: Black Ops Cold War avrà la sua modalità Zombi, feature ormai imprescindibile per un COD sviluppato da Treyarch.

Parliamo della classica sfida cooperativa che vedrà quattro giocatori affrontare orde inferocite di zombi, sfruttando il vasto arsenale del gioco e una serie di esclusivi potenziamenti.

Black Ops Cold War: la prossima tappa di Zombi è Die Maschine



La nuova modalità Zombi di Cold War sarà un 'reboot' della classica avventura co-op vista per la prima volta in Call of Duty: World at War (2008) e integrata successivamente negli episodi della serie Black Ops. Insomma, i fan di vecchia data troveranno senz'altro dei punti di contatto con i precedenti capitoli, a partire dal suggestivo setting.

Diamo un'occhiata al trailer di presentazione di Zombie, dove troviamo alcune clip di gioco estratte direttamente dalla versione PlayStation 5 di Black Ops Cold War.

L'ultima avventura Zombi ci catapulta negli anni '80, nel tenebroso scenario di Die Maschine, mappa ispirata alla ben più nota Nacht der Untoten di World at War. Vestiremo i panni di un operatore del team Requiem, squadra supervisionata da Grigori Weaver - altro protagonista della storia originale di COD: Black Ops (2010) - che ci guiderà all'interno di un fatiscente bunker della Seconda Guerra Mondiale.

La missione porterà i protagonisti a scontrarsi con il gruppo Omega, divisione dell'esercito sovietico che ha l'obiettivo di analizzare e sfruttare le anomalie che si sono recentemente manifestate in tutto il mondo. Nel corso dell'avventura faremo la conoscenza di altri curiosi personaggi, attraverso cui approfondiremo la storia di Zombi e faremo luce sui misteri di Die Maschine.

Dal cross-play alle macchine Pack-a-Punch: ecco tutte le 'novità'

Come dicevamo, la nuova avventura Zombi di Call of Duty: Black Ops Cold War proporrà una storia e un'ambientazione inedite, mantenendo tuttavia un forte legame con il passato della serie.

Durante le partite della modalità cooperativa i giocatori potranno ottenere determinati vantaggi raccogliendo i nuovi potenziamenti da capo. Parliamo di bonus offensivi e abilità attive con cui sarà possibile eliminare facilmente le orde più pericolose di non-morti: il team Requiem farà bene "a tenerli da parte per scatenarli nei momenti più disperati", come suggerisce la stessa Treyarch.

Le armi utilizzabili in Zombi saranno le stesse presenti nella modalità multiplayer; in aggiunta ci saranno torrette robot, archi esplosivi e persino elicotteri d'assalto. Cosa più importante, ritornano le macchine Pack-a-Punch. Introdotte nelle prime avventure Zombi, queste offrono ai giocatori la possibilità di trasformare le proprie armi portandole al livello di rarià successivo: "le armi più rare infliggeranno danni maggiori e potranno utilizzare accessori più potenti".

I giocatori potranno potenziare ulteriormente il proprio operatore attraverso le classiche Specialità della modalità Zombi, potenti intrugli che conferiranno ai personaggi nuove abilità. I fan dei primi episodi ritroveranno l'intramontabile Juggernog, la Speed Cola e le altre 'bevande' introdotte nelle precedenti avventure.

Proprio come avverrà per il multiplayer e per Warzone, anche la modalità Zombi avrà il supporto cross-play e cross-gen, così come condividerà lo stesso Battle Pass.

Call of Duty Black Ops Cold War e la sua nuova avventura Zombi saranno disponibili dal 13 novembre 2020. Il gioco arriverà su PC, sulle ultime piattaforme (PS4 e Xbox One) e sulle console next-gen (PS5 e Xbox Series X|S). Tra l'8 e il 12 ottobre i giocatori PS4 potranno accedere alla Beta multigiocatore, mentre gli utenti Xbox e PC ne usufruiranno tra il 15 e il 19 ottobre.