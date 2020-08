Call of Duty: Black Ops Cold War arriverà il 13 novembre. Ecco il trailer ufficiale

Dopo i primi teaser arriva anche l'agognato reveal globale. Il prossimo capitolo di Call of Duty, intitolato Black Ops Cold War, sarà disponibile dal 13 novembre 2020 sulle piattaforme di questa generazione e, a fine anno, sbarcherà anche sulle console next-gen. In occasione dell'annuncio di ieri sera, il publisher Activision ha diffuso uno spettacolare trailer con scene estratte dalla campagna singleplayer di Cold War.

Tante le novità svelate da Treyarch e Raven Software, i due team incaricati dello sviluppo.

Black Ops Cold War: si ritorna alla Guerra Fredda



Come confermato dal comunicato ufficiale di Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War sarà un sequel diretto dell'originale Black Ops rilasciato nel 2010 e, pertanto, ci porterà a riesplorare l'universo geopolitico della Guerra Fredda in una nuova campagna a giocatore singolo.

Ce ne parla Don Vondrak, Sr. Creative Director di Raven Software: "Black Ops Cold War riprende da dove finisce l'originale, trascinando con sé i giocatori in un'avventura di intrighi e cospirazioni ambientata negli anni '80. Combattendo al fianco di amatissimi personaggi come Woods, Mason e Hudson, i giocatori si batteranno per scoprire la verità. Non tutto è come sembra, dal momento che le scelte dei giocatori contribuiranno a modificare il risultato della narrazione [...]".

Le parole di Vondrak e il trailer svelano un dettaglio decisamente rilevante per i fan di Black Ops: Woods e Mason torneranno e con loro ci sarà anche Hudson, per un cast che vedrà il ritorno di volti familiari e l'ingresso di personaggi inediti. Ambientata nel 1981, la campagna di Cold War ci porterà a esplorare scenari iconici - come il Vietnam e la Mosca dell'era sovietica - mentre seguiremo le tracce di un'enigmatica figura nota come Perseus.

Multiplayer, Warzone e Zombi: tutte le novità di Cold War

L'avventura singleplayer verrà affiancata dall'immancabile comparto multigiocatore, con lo stesso supporto cross-play che è possibile trovare nel più recente Call of Duty: Modern Warfare, titolo con cui condividerà l'ormai famigerata modalità battle royale di Warzone.

Trattandosi di una produzione cross-gen, i giocatori di PS4 e Xbox One potranno interagire anche con gli utenti di PS5 e Xbox Series X e usufruire della progressione incrociata mediante un singolo account Activision. Il gameplay del multiplayer verrà svelato ufficialmente il prossimo 9 settembre .

Dulcis in fundo, Treyarch conferma la presenza della modalità Zombi, da sempre presente nei giochi di Black Ops. Non abbiamo ancora visto in azione la nuova esperienza co-op confezionata dai developer, ma prevediamo di scoprirlo molto presto.