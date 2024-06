Call of Duty: Black Ops 6 nel trailer gameplay. Dalla campagna a Zombi, tutti i dettagli

Come da programma, Call of Duty: Black Ops 6 è stato uno dei protagonisti dello showcase Xbox trasmesso poche ore fa. Il nuovo capitolo cross-gen segna il debutto dello storico franchise su Game Pass, ma sarà anche disponibile sulle console della concorrenza (PS5 e PS4).

In occasione dell'evento organizzato da Microsoft, Activision ha svelato il primo trailer gameplay di Black Ops 6, così come tutti i dettagli legati ai suoi numerosi contenuti. Troviamo una campagna inedita ambientata negli anni '90, nuove mappe per il comparto multigiocatore e il ritorno della popolare modalità Zombi. Il tutto è condito da un sistema di movimento completamente rinnovato che promette di rivoluzionare l'intera esperienza di Call of Duty.

Black Ops 6: una story mode al cardiopalma



Si parte dal primo filmato di Call of Duty: Black Ops 6 dedicato al gameplay. Vediamo finalmente il gioco in azione e diamo uno sguardo ravvicinato al comparto grafico, visibilmente rinnovato per sfruttare appieno la potenza delle console next-gen. Curiosamente, tuttavia, anche il COD del 2024 verrà rilasciato sulle piattaforme di penultima generazione (PS4 e Xbox One).

Il trailer è incentrato sul comparto narrativo, anch'esso basato sugli eventi reali che hanno caratterizzato la storia degli Stati Uniti. Black Ops 6 è ambientato subito dopo gli eventi di Cold War, più precisamente nello stesso periodo della guerra del Golfo. La storia si ricollega ai flasback degli anni '80 visti nel meno recente Black Ops 2, rilasciato nel 2012: nel sesto capitolo rincontriamo infatti Frank Woods, ormai in sedia a rotelle dopo lo scontro con Raul Menendez. Rivedremo anche Russel Adler (Cold War) e faremo la conoscenza di nuovi alleati, come Troy Marshall e Jane Arrow.

Qualcosa si intravede già nel filmato, ma il team di Raven Software - a cui è stata affidata la creazione della campagna - specifica che i giocatori visiteranno la tundra russa, il deserto del Medio Oriente, alcune location dell'Europa meridionale e, naturalmente, gli Stati Uniti. Vedremo alcune delle armi più iconiche di questo periodo storico, così come gadget ed equipaggiamenti più 'esotici'.

Come in Cold War, le missioni di Black Ops 6 potranno essere gestite dalla Safehouse, un vero e proprio hub in cui sarà possibile approfondire la conoscenza degli agenti che ci assistono, raccogliere ulteriori informazioni sulla missione e risolvere piccoli enigmi. Raven spiega di aver prestato maggiore attenzione alla nuova Safehouse, inserendola in un fatiscente maniero utilizzato dal KGB e curandone la parte estetica in maniera a dir poco maniacale.

Altra promessa di Raven Software è quella di voler regalare ai fan di Call of Duty delle missioni 'memorabili', attraverso coinvolgenti sequenze da blockbuster hollywoodiano. Siamo sicuri che l'obiettivo sarà quello di replicare quanto visto negli episodi più acclamati del franchise, quali Modern Warfare 2 (2009) o, per restare in tema, Black Ops 1 (2010).

Omnimovement, Multigiocatore, Zombi

Oltre ai nuvoi contenuti della campagna narrativa, grande attenzione è stata rivolta al gameplay e, in particolar modo, al sistema di movimento di Call of Duty. Il gameplay di Black Ops 6 sarà visibilmente diverso dalle ultime iterazioni del franchise, grazie all'Omnimovement.

Durante il Black Ops 6 Direct, gli sviluppatori di Treyarch hanno spiegato nel dettaglio il funzionamento di questa grande novità. In sostanza, Omnimovement è il nome del sistema che permetterà ai giocatori di muoversi in modo molto più realistico all'interno dello spazio virtuale, a prescindere dalla modalità di gioco scelta. "Omnimovement permette ai giocatori di sprintare, scivolare e tuffarsi in qualsiasi direzione, insieme alla nuova Supine Prone, la capacità di ruotare mentre si è proni, garantendo ai giocatori di Black Ops 6 una maggiore libertà di movimento e flessibilità tattica", si legge nel comunicato diramato da Microsoft.

A prima vista, il risultato sembra molto convincente e siamo molto curiosi di provarlo esplorando le nuove mappe del comparto multiplayer. Quest'ultimo è stato curato dal team di Treyarch, per l'appunto, che ritorna al lavoro su Black Ops portando 16 mappe al lancio, tra cui 12 arene 'principali' e 4 mappe Strike, che possono essere giocate in match 2v2 o 6v6.

Tra le altre novità troviamo due graditissimi ritorni: il Prestigio Classico, il sistema di progressione che premierà i giocatori più dediti di Call of Duty, e la modalità Theater, che consente agli utenti di rivivere i loro migliori momenti attraverso uno stratificato sistema di highlight.

Tornerà anche la modalità Zombi, concepita originariamente come una modalità extra di World at War (2008) e divenuta ormai una delle game mode più amate dai fan del franchise. Zombi tornerà con la tradizionale formula 'a round', in cui i giocatori dovranno abbattere ondate sempre più aggressive di non-morti. Al lancio troveremo due mappe inedite, Liberty Falls e Terminus.