Call of Duty Black Ops 6: mai una Open Beta di un titolo della serie aveva avuto così tanto successo

Tenutasi dal 6 al 9 settembre, la Open Beta di Call of Duty Black Ops 6 ha fatto registrare numeri mai visti nella storia della serie militare di Activision. Lo fanno sapere Xbox e Activision tramite i loro canali social. Secondo il post, è stata "la più grande beta di Call of Duty di sempre", battendo il record per il maggior numero di giocatori, il numero di ore giocate, il tempo di gioco per giocatore e il maggior numero di partite giocate.

Realizzato dagli studi di Treyarch e di Raven Software, Call of Duty Black Ops 6 potrebbe essere l'ultimo titolo a rilascio annuale della serie. Segue l'insuccesso di Call of Duty: Modern Warfare 3 dello scorso anno, determinato principalmente dal fatto che si è trattato di una mera riproposizione di contenuti già visti.

Una delle più grandi aggiunte al multiplayer di Call of Duty con Black Ops 6 è il nuovo sistema di "movimento omnidirezionale", che consente ai giocatori di scattare, tuffarsi e scivolare in qualsiasi direzione. Secondo il feedback dei giocatori, della stampa e dei creatori di contenuti, rende l'esperienza multiplayer divertente.

Sebbene non sia giocabile nella Open Beta, che come da tradizione si concentra sul multiplayer, la campagna del gioco, ambientata nei primi anni '90 sembra altrettanto interessante, visto che segue gli eventi di Call of Duty: Black Ops Cold War (2020) concentrandosi sui fatti politici/militari più eclatanti di questa epoca. Activision descrive questa storia come un "thriller di spionaggio dinamico e intenso".

Call of Duty Black Ops 6 uscirà il 25 ottobre 2024 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà disponibile sin dal primo giorno su PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.