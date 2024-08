Call of Duty: Black Ops 6 alla Gamescom, mostrato un playthrough della Campagna

Dopo l'annuncio ufficiale di Call of Duty: Black Ops 6, Activision ha condiviso ulteriori informazioni sulla nuova iterazione della serie sparatutto. Abbiamo quindi visto in azione la missione 'Ricercato' per dare uno sguardo ravvicinato alla Campagna. Ci sono nuovi dettagli sulla beta multiplayer.

I fan di Call of Duty non vedono l'ora di mettere le mani su Black Ops 6, l'ultimo capitolo della pluripremiata serie sviluppata da Treyarch. Dopo l'annuncio ufficiale di qualche mese fa, gli sviluppatori hanno finalmente condiviso ulteriori informazioni sul nuovo episodio della saga, svelando i dettagli della modalità single player e quelli dell'imminente beta multiplayer.

Anche in questo caso, l'occasione è stata offerta dalla Opening Night Live della Gamescom, durante la quale Activision ha mostrato una missione della Campagna di Black Ops 6.

Black Ops 6: la missione 'Ricercato' mostrata alla ONL

'Ricercato' è il nome della missione giocata sul palco dell'evento inaugurativo della Gamescom.

In quest'operazione, i giocatori vestono i panni di Case, membro della squadra Black Ops guidata da Frank Woods, con l'obiettivo di recuperare l'agente Russell Adler da un sito segreto della CIA. Per riuscire nell'impresa sarà necessario infiltrarsi in una raccolta fondi e ottenere l'immagine della retina di un senatore autorizzato, grazie a un nuovo gadget di Felix in grado di scansionare l'iride.

Una volta all'interno del sito CIA, la squadra si approccerà all'azione in due modi diversi, prima optando per la furtività e poi aprendo il fuoco. Durante il playthrough possiamo intravedere alcune delle principali novità introdotte da Black Ops 6 sul fronte del gameplay.

Spicca il sistema 'Omnimovement', che offrirà al giocatore il controllo assoluto del suo alter ego permettendogli di scattare, scivolare e tuffarsi in qualsiasi direzione. C'è poi la ruota delle armi, che consente di cambiare rapidamente l'equipaggiamento tattico e quello letale. Il tutto viene condito da un livello di spettacolarità degno delle grandi produzioni hollywoodiane, un tratto ormai distintivo dello sparatutto Activision - a partire dal più acclamato COD4: Modern Warfare (2007).

Vi rimandiamo al post pubblicato da Activision sul suo blog ufficiale, dove troverete maggiori dettagli relativi alla missione mostrata durante la Opening Night Live.

Ma non è finita qui, in quanto gli sviluppatori hanno anche annunciato i dettagli della beta multiplayer di Black Ops 6. I giocatori potranno immergersi per la prima volta nell'esperienza online del nuovo capitolo a partire dal prossimo 30 agosto, grazie alla formula Early Access riservata per gli utenti che hanno prenotato il gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass. Successivamente, dal 6 al 9 settembre, la beta sarà aperta a tutti i giocatori su console e PC.