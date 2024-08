Call of Duty Black Ops 6: ecco i requisiti della closed beta di venerdì

Call of Duty

Activision ha pubblicato i requisiti minimi e consigliati della prossima closed beta di Call of Duty: Black Ops 6. La prova sarà disponibile dal 30 agosto al 4 settembre su Xbox, PlayStation, PC e Game Pass solo per coloro che hanno già preordinato il gioco.

Activision ha condiviso i requisiti PC della closed beta di Call of Duty: Black Ops 6 disponibile da venerdì 30 agosto. Il gioco sarà, invece rilasciato il prossimo 25 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

In particolare, il publisher ha pubblicato requisiti minimi e consigliati, senza specificare quale sia il livello di dettaglio e la risoluzione. In ambedue i casi, però, le richieste hardware sembrano piuttosto accessibili, seppur lo spazio di archiviazione necessario, come ormai da tradizione, rimane notevole.

I requisiti minimi prevedono un processore Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400 abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470. Saranno sufficienti 8 GB di memoria RAM e il gioco potrà essere eseguito anche su Windows 10.

Per un'esperienza ottimale, invece, viene suggerita una CPU Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X insieme a una GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT oppure ancora Intel Arc A770. In questo caso la memoria consigliata sale a 16 GB.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, l'installazione richiede ben 149 GB liberi. Tuttavia, i giocatori che avessero già Call of Duty HQ e Warzone installati avranno bisogno solo (si fa per dire) di 78 GB aggiuntivi.

La beta di venerdì sarà riservata esclusivamente a chi ha preordinato il gioco, ma senza esclusività per alcuna piattaforma: sarà accessibile da PC, Xbox, PlayStation e per gli abbonati a Game Pass fino al 4 settembre. Prima del rilascio ufficiale invece, dal 6 al 9 settembre, sarà disponibile una open beta che consentirà a chiunque di provare il nuovo sparatutto.

Chi non avesse ancora preordinato il gioco e rimarrà in attesa di ulteriori dettagli, nel frattempo può ammirare il trailer rilasciato durante la Gamescom di Colonia. Nel filmato, Treyarch fornisce alcuni dettagli sulla campagna per giocatore singolo e sull'imminente beta di questo weekend.