Call of Duty: 2 milioni di giocatori tossici sottoposti a sanzioni dopo l'intervento del nuovo strumento IA ToxMod

Activision ha rilasciato il suo strumento IA per l'individuazione dei comportamenti tossici nella scorsa estate, e adesso comunica i primi risultati che è stato possibile ottenere grazie ad esso. Activision ha presentato lo strumento in versione beta prima del lancio di Call of Duty: Modern Warfare III, avvenuto nello scorso autunno, e lo ha gradualmente espanso. La società ha affermato che ToxMod è in grado di identificare commenti "tossici" in 14 lingue nei giochi Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone, oltre che nel già citato Modern Warfare III.

La software house fa sapere che solamente in un caso su cinque tra quelli individuati da ToxMod c'è stata una segnalazione dei giocatori, il che "mostra una inopportuna tendenza per cui i giocatori spesso non segnalano i comportamenti non accettabili", afferma Activision. "Nei casi in cui non vi è segnalazione, il nostro sistema di moderazione vocale ci consente di agire contro i giocatori che violano il Codice di condotta", ha affermato la società, aggiungendo che la segnalazione attiva rimane fondamentale.

Secondo quanto fa sapere la stessa Activision, ToxMod ha ottenuto sin da subito risultati brillanti, dandole la possibilità di evolvere il suo approccio di moderazione. Dalla sua introduzione il numero di casi di comportamenti scorretti è calato di mese in mese, e si sono ridotti anche i comportamenti recidivi. "Call of Duty ha registrato una riduzione dell'8% dei recidivi da quando è stata implementata la moderazione della chat vocale nel gioco", afferma il rapporto pubblicato da Activision. "Chiunque venga scoperto ad aver violato il Codice di condotta riceverà sanzioni come la disattivazione globale della chat vocale e di testo e/o la limitazione di altre funzionalità social."

Si parla anche di una riduzione del 50% dei "casi gravi" da quando Modern Warfare III è stato rilasciato. Ormai da molti anni, visto che si segue un piano di rilasci annuali per la serie Call of Duty, i giocatori sono abituati a titoli che sono nuovi solo sulla carta, con campagne single player striminzite, caratteristiche multiplayer che si rinnovano solo parzialmente di anno in anno e una sostanziale riproposizione dei contenuti. Ma per Call of Duty: Modern Warfare III sembra di entrare in una nuova dimensione del "more of the same", come abbiamo visto anche nella nostra recensione.

Quanto all’intelligenza artificiale, nel 2023 è stata un fattore dirompente nel mondo della tecnologia, e non solo, e diverse industrie (compresa quella dei videogiochi) hanno iniziato a cercare modi per sfruttarla. La società di cui Activision fa parte, Microsoft, ad esempio ha aggiunto strumenti di intelligenza artificiale generativa alle sue applicazioni Office e Xbox. Nel mondo dei videogiochi, invece, si cerca di utilizzarla anche per migliorare la scrittura dei testi e per rendere l'esperienza nei titoli single player più flessibile e variegata.