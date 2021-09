Cala il prezzo della Nintendo Switch base, adesso costa 30 euro in meno

Nintendo ha ridotto ufficialmente il prezzo del modello base di Nintendo Switch in Europa e Regno Unito. In Europa il calo del listino è di 30 euro, da 329,99 a 299,99 euro, mentre in UK si scende di 20 sterline a 259,99 sterline. Il ribasso è già riscontrabile nello store di Nintendo, mentre sarà necessario aspettare un po' per vederlo anche su altri lidi.

La Nintendo Switch OLED arriverà l'8 ottobre - in concomitanza con Metroid Dread – a 349,99 euro, quindi vi sarà una differenza di 50 euro tra la vecchia Switch e quella nuova. Nessun cambiamento invece per la Switch Lite, disponibile sempre a 219,99 euro.

Potete leggere il nostro primo contatto con la OLED in questo articolo. La nuova Switch si presenta con uno schermo OLED da 7 pollici - più grande dei 6,2 pollici del modello precedente - e risoluzione 720P.

La Nintendo Switch OLED è leggermente più lunga del modello attuale e pesa 30 grammi in più, ma lo schermo OLED garantisce colori intensi e un contrasto elevato. Non sembra tuttavia esserci un'impatto sulla batteria, con un'autonomia che rimane fino a 9 ore.

Il nuovo modello è dotato anche di uno stand regolabile più largo, per la modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN per sessioni di gioco online stabili, 64 GB di memoria interna (il doppio rispetto alla Switch ed espandibile usando una microSD compatibile venduta separatamente) e altoparlanti integrati con audio migliorato per le modalità portatile e da tavolo.