Bungie starebbe lavorando a un terzo progetto, ma stavolta in Unreal Engine

Stando a quanto riportato da The Game Post, Bungie starebbe lavorando su un terzo progetto oltre che su Destiny 2 e il reboot di Marathon. Il nome del progetto pare essere "Gummy Bears", ma l'aspetto più curioso emerso dai nuovi rumor è che lo studio starebbe adottando l'Unreal Engine di Epic come motore di gioco. A rivelarlo sarebbero state alcune fonti interne all'azienda.

Che l'Unreal Engine sia uno dei motori più flessibili e adottati per lo sviluppo dei videogiochi non è un segreto. Tuttavia, Bungie è una delle poche software house che può vantare un'alternativa interna ben rodata e funzionale, il Tiger Engine, sul quale fa affidamento da oltre 10 anni con risultati invidiabili.

Spulciando tra le posizioni aperte sul sito di Bungie, in effetti, vi è la richiesta di un animatore con una profonda conoscenza del linguaggio C++ che è quello utilizzato dall'Unreal Engine. Per quanto riguarda il gioco in sé, invece, le informazioni sono ancora poche.

Ciò che è trapelato lo descrive come un'alternativa "spensierata" e "colorata" alle altre esperienze multiplayer nel portafoglio di Bungie. Anche in questo caso, la descrizione potrebbe trovare conferma in alcuni annunci di lavoro passati condivisi da Bungie.

L'azienda, infatti, ricercava nuovo personale per "realizzare un gioco d'azione team-based che prende ispirazione da vari generi tra cui picchiaduro, platform, MOBA, simulatori di vita e 'frog-type games' fusi insieme in un mondo divertente e spensierato". Come sempre, raccomandiamo di prendere le informazioni con le dovute cautele, dato che per il momento manca qualsiasi conferma ufficiale.