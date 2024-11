Borderlands 4, il fan malato terminale ha coronato il suo sogno: l'ha giocato in anteprima

Caleb McAlpine, un malato terminale fan di Borderlands, è riuscito nell'impresa di viaggiare fino agli studi di Gearbox e giocare in anteprima a Borderlands 4. La sua avventura è stata riportata in un post di aggiornamento su Reddit.

Con un post su Reddit, Caleb McAlpine ha fornito un aggiornamento sul suo viaggio negli studi di Gearbox. Il ragazzo, malato di cancro allo stadio terminale, ha visitato la sede della software house e ha avuto l'opportunità di giocare a Borderlands 4 in anteprima.

Abbiamo parlato di Caleb alla fine di ottobre, quando la sua storia è arrivata all'attenzione di Randy Pitchford, CEO di Gearbox. Il vertice dello studio invitò Caleb negli studi per provare una versione preliminare di Borderlands 4 prima che la malattia glielo impedisse.

Ebbene, Caleb ha raggiunto gli uffici insieme ad un suo amico e ha potuto provare il gioco che, al momento, non ha ancora una data d'uscita. L'ex militare ha espresso tutta la sua gratitudine e il suo entusiasmo nell'aver realizzato un'impresa che solo fino a qualche mese fa sembrava impossibile.

"Gearbox ha fatto volare me e un mio amico in prima classe il 20 di questo mese e abbiamo potuto visitare lo studio e incontrare un gruppo di persone incredibile, da alcuni degli sviluppatori di tutti i Borderlands fino a Randy [Pitchford], il CEO. Abbiamo potuto giocare a ciò che hanno realizzato finora di Borderlands 4 ed è stato incredibile" ha scritto McAlpine.

Il ragazzo è anche riuscito a strappare un sorriso a tutti i fan che lo supportano poiché ha pernottato all'Omni Hotel, sede centrale della squadra NFL dei Dallas Cowboys, il quale ha offerto a Caleb un VIP tour dell'intera struttura. Tuttavia, McAlpine è rimasto fedele alla sua squadra, i Lions.

Naturalmente, questa esperienza ha riempito di gioia non solo Caleb, ma anche i numerosi fan che si sono raccolti attorno a lui e che hanno contribuito a rendere possibile il suo viaggio. Non sono mancati, infatti, commenti di solidarietà e supporto sotto l'aggiornamento, mentre la campagna di raccolta fondi per le cure ha superato i 12.000 dollari rispetto all'obiettivo iniziale di 9.000.

"Non so se sarò ancora qui quando uscirà il gioco, ma voglio solo ringraziare tutti voi per tutto il vostro amore e supporto, e per aver contribuito a rendere tutto questo possibile. È stata davvero un'esperienza incredibile ed è stato semplicemente fantastico" ha concluso McAlpine.