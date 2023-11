Borderlands 4 e Tiny Tina's Wonderland 2 nel curriculum di un ex Gearbox

Su LinkedIn un ex director di Gearbox Software ha inserito tra le sue esperienze Borderlands 4 e Tiny Tina's Wonderland 2, titoli mai annunciati dalla software house. Tuttavia, non sorprenderebbe se fossero in sviluppo, probabilmente ancora in fase di pre-produzione.

D'altro canto, il franchise di Borderlands rappresenta la colonna portante presso Gearbox e già Randy Pitchford, CEO della software house, ha fatto più volte riferimento ad un possibile quarto capitolo in seguito al rilascio di Borderlands 3 avvenuto nel 2019.

Secondo quanto riportato nel curriculum, l'ex director avrebbe gestito un team di 66 persone presso Lost Boys Interactive, uno studio indipendente acquisito lo scorso anno da Gearbox. Tra i vari progetti a cui ha partecipato ci sono i due titoli legati all'universo di Borderlands, entrambi basati su Unreal Engine 4.

Detto questo, la speranza è di saperne di più ai The Game Awards in programma per il prossimo mese. Sfortunatamente, pare che anche Gearbox sia coinvolta nella ristrutturazione in corso presso Embracer, casa madre dello sviluppatore. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Embracer sarebbe intenzionata a vendere lo studio, seppur al momento non sia stata fatta alcuna scelta precisa.

"L'idea di base è che Gearbox rimanga parte di Embracer. Tuttavia, ci sono molte opzioni in esame, tra cui il trasferimento [di proprietà] di Gearbox, l'indipendenza dello studio e altro. Alla fine, adotteremo la soluzione migliore sia per Gearbox che per Embracer" scrisse in una mail Dan Hewitt, chief communications officer di Gearbox.