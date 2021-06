Borderlands 3: il cross-play è ora disponibile, ma non su PlayStation

A quasi due anni dal suo debutto su console e PC, Borderlands 3 accoglie un'altra grande patch, che porta con sé una feature molto richiesta dai giocatori del looter shooter. Parliamo del cross-play, che consentirà agli utenti di giocare in compagnia dei propri amici indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Con l'ultimo update ritorna inoltre l'evento stagionale Vendetta dei cartelli, così come viene introdotta la modalità Eventi Stagionali Senza Fine.

Crossplay Update: una valanga di novità per Borderlands 3

Le funzionalità cross-play sono finalmente disponibili per Borderlands 3, più precisamente per le versioni Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia e PC (Steam e Epic Games Store). Il cross-play non è stato implementato nelle versioni PS4 e PS5 dell'FPS, probabilmente a causa della controversa politica di Sony per quanto concerne il gioco cross-platform.

Sulle piattaforme compatibili, il cross-play di Borderlands 3 è reso possibile dal matchmaking SHiFT. Dopo aver aggiornato il gioco, i giocatori dovranno abilitare la funzione in un'apposita finestra di adesione che comparirà nel menu principale; a quel punto verrà richiesto un username specifico per il cross-play, che dovrà necessariamente essere un nome unico (non utilizzato da un altro giocatore), rientrare tra i 3 e i 16 caratteri e cominciare con una lettera.

Il nome scelto per utilizzare il cross-play può essere cambiato in qualsiasi momento dalla pagina del proprio account sul sito di SHiFT o all'interno del gioco, tramite l'opzione Social.

In occasione dell'ultimo update, Gearbox Software rilancia Vendetta dei cartelli, uno degli eventi stagionali più amati dai giocatori del folle sparatutto: "Saurian Maurice vi chiederà ancora una volta di eliminare gli Operatori del Cartello, che possono essere trovati sia nelle aree del gioco base che nei componenti aggiuntivi della campagna". Eliminando gli Operatori segnalati da Maurice, i Cacciatori della Cripta guadagneranno l'accesso all'evento principale, ovvero una resa dei conti a Villa Ultraviolet contro il boss del Cartello dell'Eridio, Joey Ultraviolet.

I giocatori che avevano già partecipato all'evento nel 2020 potranno nuovamente partecipare per ottenere ricompense aggiuntive, tra cui inediti oggetti cosmetici a tema. In alternativa, i veterani di Borderlands 3 potranno cogliere quest'occasione per guadagnare punti esperienza e potenziare ulteriormente i propri Cacciatori, grazie al nuovo level cap: con un incremento di ben 7 livelli, i giocatori possono ora raggiungere il livello 72 e ottenere un massimo di 70 punti abilità.

Il Crossplay Update introduce anche la modalità Eventi Stagionali Senza Fine (Endless Seasonal Events), che, come suggerisce il nome, consentirà ai giocatori di accedere a tutti gli eventi rilasciati fino ad oggi. Oltre alla già menzionata Vendetta dei cartelli, sarà di nuovo possibile accedere a Sanguinoso raccolto e Giorno del crepacuore, per tutto il tempo desiderato.

Dulcis in fundo, fino alle 17:59 del 1 luglio saranno attivi gli effetti di tutti e sei i mini-eventi Vere prove: tutti i boss delle Prove ottengono gli stessi sostanziali bonus di salute e danni e lasceranno cadere due oggetti Leggendari unici - e il forziere finale sarà pieno di item Leggendari.

Ricordiamo che Borderlands 3 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia e PC. Sulle console next-gen di Sony e Microsoft, il gioco di Gearbox Software supporta la risoluzione 4K e i 60 fotogrammi al secondo.