Borderlands 3 anche su console next-gen a 4K e 60 fps. Annunciato un nuovo DLC

In occasione del PAX Digital Showcase, versione digitale del più noto PAX East, il team di Gearbox Software ha annunciato una serie di graditissime novità per il suo Borderlands 3. Prossimamente, il looter shooter si aggiornerà per accogliere un'ondata di nuovi contenuti, primo fra tutti un quarto ramo d'abilità per ciascuna delle quattro classi di gioco disponibili.

La novità più importante è tuttavia un'altra: Borderlands 3 arriverà sulle console di nuova generazione, con tutti i benefici prestazionali che ne derivano.

Borderlands 3 sbarcherà su PlayStation 5 e Xbox Series X



Come confermato durante l'evento statunitense, il terzo capitolo della serie Borderlands sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e, naturalmente, Xbox Series S. Su queste piattaforme il gioco sarà in grado di supportare la risoluzione 4K e i 60 fotogrammi al secondo.

Tra le nuove, esclusive feature implementate nella versione next-gen troviamo lo split-screen per il multiplayer locale a 3 e 4 giocatori, funzionalità a lungo richiesta dalla community dello sparatutto; ci sarà inoltre un'altra modalità a schermo condiviso per il co-op a due giocatori.

Seguendo l'esempio di altri titoli, anche Borderlands 3 avrà il suo upgrade gratuito alla versione next-gen. Come spiega la stessa Gearbox, "chi possiede Borderlands 3 per una piattaforma della generazione attuale potrà passare facilmente alle versioni next-gen della stessa famiglia di console". Questo significa che i possessori del gioco su Xbox One otterranno la nuova edizione per Xbox Series X/S, mentre gli utenti PS4 potranno passare alla versione PS5.

Il passaggio alla next-gen comprende il trasferimento dei contenuti aggiuntivi e dei salvataggi sulle console last-gen. Parlando di add-on, gli sviluppatori portano buone notizie anche su questo fronte.

Gearbox svela un altro DLC: arriva un quarto ramo d'abilità

Dopo aver recentemente accolto l'ultima espansione di Borderlands 3 - tale Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso - i giocatori faranno bene a prepararsi per un nuovo contenuto aggiuntivo (a pagamento). Questa volta Gearbox non ci parla di storie inedite e personaggi fuori di testa: verrà introdotta una nuova specializzazione per ciascun Cacciatore della Cripta.

L'annuncio arriva da Graeme Timmins, direttore creativo presso Gearbox. Il futuro DLC è stato già mostrato in azione con un'anteprima del quarto ramo d'abilità di FL4K il Domatore: in questo caso la specializzazione risponde al nome di Piazzatrappole e consentirà ai giocatori di innescare l'abilità d'azione Trappola gravitazione e di contare sull'aiuto di un nuovo pet, il robot caricatore della Hyperion - disponibile in tre varianti (Caricatore ION, Caricatore BUL e Caricatore WAR).

Né il suddetto DLC né la versione next-gen di Borderlands 3 hanno una data di lancio. Attenderemo ulteriori conferme da Gearbox Software.