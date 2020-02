Borderlands 3, finisce l'esclusiva di Epic Games Store: su Steam dal 13 marzo

Il looter shooter multiplayer di Gearbox Software è stato originariamente rilasciato il 13 settembre e per 6 mesi è stato un'esclusiva di Epic Games Store. Terminati i quali, ovvero il 13 marzo, approderà su Steam, come ha confermato la stessa Gearbox in una presentazione al PAX East di Boston.

Molti giocatori PC preferiscono Steam a Epic Games Store, perché la piattaforma di Valve è più solida e completa. Alla fine del 2019, Borderlands 3 ha venduto circa 8 milioni di copie, con il debutto su Steam che potrebbe permettergli di migliorare questo bottino.

Steam può godere di un monopolio nel mondo della distribuzione digitale dei videogiochi, ma dopo il successo ottenuto conEpic ha avuto la possibilità di competere nel settore, supportando anche in via finanziaria il suo store. Epic offre agli sviluppatori una fetta più ampia degli introiti, oltre che incentivi importanti per assicurarsi che i nuovi giochi siano presenti solo sul suo store, perlomeno nei primi mesi dal rilascio.

Gearbox ha anche annunciato l'espansione Guns, Love, and Tentacles, in arrivo il prossimo 26 marzo. Segnerà il ritorno di un paio di volti familiari: l'ex cacciatrice della Cripta Gaige, per l'occasione wedding planner insieme al suo cattivissimo robot Deathtrap. E porterà i giocatori sul pianeta di Xylourgos, un mondo ghiacciato, flagellato dai venti e non molto adatto ai festeggiamenti nuziali, ospita lumache delle rocce mutate, feroci licantropi e occultisti dai poteri arcani. Di seguito il trailer.