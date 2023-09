Bomba Sony: Horizon Forbidden West Complete Edition arriverà su PC a inizio 2024, 6 ottobre per PS5

Tramite un post sul PlayStation Blog, Sony ha annunciato l'arrivo di Horizon Forbidden West Complete Edition, un pacchetto che include il gioco e tutte le espansioni della seconda avventura di Aloy. La nuova edizione determinerà anche l'esordio del secondo capitolo su PC previsto per l'inizio del 2024.

Questa volta ad occuparsi della conversione sarà Nixxes Software che ha già lavorato ai primi due Marvel's Spider-Man per la piattaforma Windows. Come di consueto, il gioco sarà disponibile sia su Steam che su Epic Games Store ed è già possibile inserirlo nelle rispettive liste dei desideri.

Questo secondo capitolo della saga creata da Guerrilla Games si pone immediatamente dopo gli eventi di Horizon Zero Dawn. La cacciatrice di macchine dovrà affrontare nuove bestie sempre più feroci nel tentativo di proteggere la biosfera fatiscente del pianeta prima che una misteriosa e inarrestabile piaga spazzi via gli ultimi resti dell'umanità.

In questa edizione completa sarà incluso il DLC Burning Shores che porterà la protagonista ad affrontare macchine più maestose, incontrare nuove tribù, e viaggiare nell'insidioso arcipelago di Los Angeles. I contenuti inclusi con la Complete Edition sono:

Horizon Forbidden West

DLC Burning Shores

Colonna sonora digitale

Artbook digitale

Horizon Zero Dawn Volume 1: Sunhawk (fumetto digitale)

Posa speciale e pittura per il viso in modalità foto

Outfit Carja Behemoth Elite e Arco corto Carja Behemoth

Outfit Nora Thunder Elite

Nora Thunder Sling

Il pezzo Apex Clawstrider Machine Strike

Pacchetto di risorse

Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5 a partire dal prossimo 6 ottobre al prezzo di 69,99 euro, in versione fisica o digitale. Gli utenti PC, invece, dovranno avere un po' più di pazienza in quanto una data d'uscita esatta non è stata ancora condivisa, se non un generico "inizio 2024" come accennato in precedenza.