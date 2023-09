Blizzard nomina Chris Metzen nuovo direttore creativo dell'universo Warcraft

Blizzard annuncia che Chris Metzen si è ufficialmente unito al team come Executive Creative Director dell’Universo di Warcraft. "Chris è stato determinante nello sviluppo delle fondamenta dell'universo di Warcraft e il suo obiettivo principale è ora quello di supportare la leadership di World of Warcraft nella creazione delle prossime generazioni di avventure" si legge nell'annuncio ufficiale. Alla BlizzCon, lui e il team condivideranno ciò su cui hanno lavorato.

Anche Chris ha retwittato la notizia, con un suo messaggio: “È stato fantastico lavorare di nuovo su Warcraft. Le storie che stiamo sviluppando in questo momento, il modo in cui il mondo si svilupperà nei prossimi anni, saranno una corsa incredibile. Tutto inizia con WoW e non vedo l'ora che tutti vedano dove siamo diretti”.

Metzen aveva lasciato Blizzard nel 2016, dopo 22 anni di servizio ininterrotto per la software house di Irvine, California. Era rientrato alla fine dello scorso anno, e ora arriva subito la promozione.

La BlizzCon di quest'anno si terrà il 3 e il 4 novembre, ed è la prima edizione dell'evento fisica dal 2019 dopo la pausa dovuta al COVID.