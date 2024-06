Blizzard annuncia le date di uscita delle espansioni di World of Warcraft e Diablo IV

Con World of Warcraft che celebra il suo 20° anniversario quest'anno, Blizzard punta ad alimentare l'entusiasmo dei giocatori con l'uscita di The War Within, la prossima espansione della Saga dell'Anima del Mondo già disponibile in beta per i primi giocatori.

Le novità su World of Warcraft

Il primo capitolo della nuova storia arriverà per tutti il 26 agosto, come annunciato dal team in occasione dell'evento Xbox Showcase di Los Angeles. Inoltre, chi acquisterà l'Epic Edition o la Collector's Edition, avrà la possibilità di saltare la fila con l'accesso anticipato che inizierà il 23 agosto.

Per accogliere i nuovi arrivati e riportare i veterani su Azeroth, Blizzard ha introdotto il pacchetto "Benvenuti su Azeroth" a 22,99€, un bundle a tempo limitato che include l'espansione Dragonflight, l'aumento istantaneo al livello 60, 60 giorni di abbonamento gratuito.

Le novità su Diablo IV

Anche Diablo IV sta per essere ampliato con l'uscita della sua prima espansione, Vessel of Hatred, che arriverà l'8 ottobre. Fra le novità ci sarà anche una nuova classe giocabile, lo Spiritista, spiegata così dal team di sviluppo:

"Tra i predatori supremi della giungla, lo Spiritista è una classe completamente nuova per la serie Diablo. Gli Spiritisti sono segnati dalla guerra con sinergie mistiche che possono essere risvegliate solo nelle profondità delle giungle di Nahantu. Vesti i panni di uno degli Spiritisti e abbraccia gli spiriti eterni collegati a questa antica civiltà".

L'espansione porterà anche una nuova regione della giungla inedita, Nahantu, oltre alla continuazione della campagna principale dopo gli eventi di Diablo IV. Il gameplay vedrà inoltre una ristrutturazione con nuove abilità di classe, nuovi tabelloni d'eccellenza, glifi leggendari, tipi di spedizione, attività dell'Albero dei Sussurri e mnolto altro. Sono stati introdotti anche i Mercenari che affiancheranno il giocatore nelle sue avventure, ognuno con abilità speciali. E, per la prima volta su Diablo IV, ci sarà una nuova modalità PvE cooperativa che permetterà di unire le forze con gli amici per raggiungere obiettivi insieme e sconfiggere i boss in spedizioni su più livelli.



La nuova regione Nahantu

Ambientata subito dopo le vicissitudini di Diablo IV, l'espansione Vessel of Hatred "continua la sua storia oscura, mettendoti alla prova mentre lotti per salvare l'anima di Neyrelle, stretta nella morsa di Mefisto e ancora sconvolta dalla scelta compiuta per contenerlo", ha affermato Blizzard nella nota di lancio della nuova espansione. La ricerca di Neyrelle porterà il giocatore nel cuore dell'antica giungla, mentre lei si occupa del Primo Maligno imprigionato. Il destino dell'anima di Neyrelle e la sua abilità di fermare il Primo Maligno dal distruggere Sanctuarium, insomma, rimarranno nelle mani del giocatore. Le varie edizioni digitali di Vessel of Hatred sono già disponibili per il preacquisto e includono bonus cosmetici come cavalcature, armature esclusive, valuta di gioco e bonus per Diablo Immortal. Di seguito le varie edizioni, e i prezzi di lancio.