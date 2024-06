World of Warcraft, la beta dell'espansione The War Within ha inizio

Gli appassionati di World of Warcraft possono finalmente mettere le mani sulla versione beta di The War Within, la prossima espansione del celebre MMORPG che promette di dare il via alla Saga dell'Anima del Mondo.

Blizzard ha aperto le porte a un ristretto gruppo di giocatori, dando loro l'opportunità di esplorare in anteprima i nuovi contenuti e di fornire il proprio feedback per migliorare l'esperienza finale. Tra le principali novità che attendono i beta tester c'è la terra di Khaz Algar, la casa dei Terrigeni al largo delle coste occidentali di Pandaria. Dornogal è la capitale ed è la città destinata a diventare il nuovo hub centrale per Orda e Alleanza.

The War Within: al via la beta della nuova espansione di WoW

I giocatori potranno avventurarsi in quattro zone distinte: le Profondità Risonanti, dimora degli Oratori delle Macchine; i Precipizi Sacri, teatro di scontri tra Arathi e Nerubiani; e Azj-Kahet, covo di Xal'atath e del suo esercito di ragni mutanti. A proposito di ragni, Blizzard ha pensato anche ai giocatori aracnofobici, introducendo un filtro che trasforma questi insetti in creature simili a granchi.

I Terrigeni, antica razza creata dai Titani, non sono una novità assoluta nel lore di WoW: i giocatori li hanno già incontrati a Ulduar e in altri posti, ma la società dell'espansione è rimasta isolata all'interno di Khaz Algar per lungo tempo, sviluppando usi e costumi propri. I giocatori potranno adesso impersonarli come nuova razza: visivamente sono grossi e ricoperti di incrostazioni di gemme che potranno essere personalizzate insieme a colore della pelle e barba.

L'espansione introdurrà quattro nuove spedizioni per la progressione e altrettante di livello massimo, insieme all'incursione Palazzo dei Nerub'ar con otto boss. Tra le funzionalità inedite spiccano le Scorribande, istanze mondiali per un massimo di quattro giocatori che promettono sfide impegnative e ricchi bottini; le Brigate, che consentiranno di condividere risorse e progressi tra i personaggi di uno stesso account; e i Talenti eroici, che apriranno nuovi orizzonti di crescita per ogni classe e specializzazione.

Ritorna il Volo Dinamico, che permetterà di solcare i cieli con le cavalcature preferite, e un nuovo campo di battaglia, e viene introdotto il nuovo campo di battaglia Gola Cavafonda. Blizzard ha inoltre messo mano all'interfaccia utente, alle professioni e ad altri elementi stilistici. Insomma, The War Within si prospetta come un'espansione ricca di novità e sorprese, pronta a catapultare i giocatori in una nuova odissea nelle viscere di Azeroth. Tutte le novità possono essere approfondite sul sito ufficiale.