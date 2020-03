Blade Runner: l'indimenticabile videogioco avrà una remaster

La remaster di Blade Runner sarà curato da Nightdive Studios, una software house che conosciamo per il remake di System Shock, e da Alcon Entertainment. Si tratta proprio dell'avventura grafica classica del 1997 ai tempi realizzata da Westwood Studios, che permetteva di rivivere l'iconico film da una prospettiva videoludica.

Con le atmosfere suggestive e le scenografie rievocative che hanno segnato la storia del cinema perfettamente ricostruite, il videogioco di Westwood Studios non era una trasposizione perfetta del film in quanto a trama. Si interpretava lo stesso Ray McCoy, un cacciatore di replicanti canaglia e androidi simili a umani, in una cyberpunk di Los Angeles, ma si seguiva la storia da una prospettiva leggermente differente.

La narrazione nel gioco era infatti parallela ai fatti vissuti nel film. Blade Runner vendette un milione di copie e vinse il riconoscimento come miglior gioco di avventura per computer dell'anno alla prima edizione dei DICE Awards.

Louis Castle, co-fondatore di Westwood Studios, in un'intervista rilasciata nel 2015 rivelò che il codice sorgente originale di Blade Runner è andato perduto quando ha lasciato l'azienda. Questo è successo in concomitanza con l'acquisizione di Westwood Studios da parte di Electronic Arts nel 1998. Cinque anni dopo EA fonderà Westwood Studios con EA Los Angeles.

Per poter realizzare il remake, quindi, Nightdive Studios ha dovuto reingegnerizzare il codice e importarlo all'interno del motore KEX proprietario dello studio. Questo motore consente a Nightdive di effettuare il porting di titoli classici sulle console moderne, anche in situazioni difficili. Fra le altre cose, KEX Engine è stato usato per creare le versioni moderne di Turok e di System Shock.

La remaster di Blade Runner si chiamerà Blade Runner: Enhanced Edition. Si parla di "restauro raffinato e di qualità", con modelli di personaggi aggiornati, animazioni e fondali rivisti, supporto per la risoluzione widescreen, possibilità di personalizzazione delle assegnazioni dei pulsanti, e di altro ancora. La lingua italiana dovrebbe essere preservata.

Il rilascio di Blade Runner: Enhanced Edition è previsto entro la fine dell'anno per Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.