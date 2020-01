Black Mesa, il remake del primo Half-Life sta per arrivare

Non solo Half-Life: Alyx: i fan dell'immaginario con Gordon Freeman e il G-Man avranno altro da giocare nei prossimi mesi. Crowbar Collective ha infatti annunciato di avere tra le mani la prima release candidate di Black Mesa, il remake del primo Half-Life realizzato con il motore di Half-Life 2.

Il gioco è in gestazione letteralmente da anni, per cui questo annuncio non va interpretato come la disponibilità a breve della versione definitiva. "Dopo molti test interni ed esterni, sistemeremo la build e la faremo uscire dalla Early Access" si legge su Steam. "È un grande traguardo per noi. Il team ha fatto molti sforzi per migliorare il gioco".

Ultimo di questi sforzi è stato quello che ha portato all'inserimento di Xen, il pianeta natale dei Vortigaunt. Serviranno circa 15 ore per terminare Black Mesa, che proporrà tutti i contenuti della campagna single player dell'originale Half-Life, mantenendo inalterato, si spera, il livello di tensione di quel mitico gioco.

L'obiettivo degli sviluppatori è di fare in modo che l'intero universo di Half-Life sia allo stesso livello in termini di dettaglio, di dimensioni e di codice. Si tratta di un videogioco costruito da zero e non di un semplice porting dell'Half-Life originale. Per questo, Black Mesa conterrà mappe, colonna sonora, voci, texture e modelli ottimizzati per Source Engine.