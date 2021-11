Black Friday 2021, marea di sconti PS5, PS Plus e non solo: eccoli tutti!

Anche per PlayStation è tempo di Black Friday! Per i possessori di PS4 e PS5 c'è una nuova ondata di offerte imperdibili, sia su PlayStation Store che nei negozi aderenti all'iniziativa: tra i titoli scontati troviamo il mai troppo lodato The Last of Us Parte II (PS4) e il remake di Demon's Souls (PS5), così come FIFA 22 - con il 40% di sconto - e il più recente Back 4 Blood.

Ci sono sconti anche sull'abbonamento annuale di PS Plus e sugli accessori in vendita nel negozio online di PlayStation Gear. Le promozioni svelate da Sony Interactive Entertainment sono disponibili da oggi, venerdì 19 novembre, fino al prossimo 29 novembre.

Black Friday: da The Last of Us a Death Stranding



Visitando la pagina ufficiale dedicata al Black Friday si trovano numerosi giochi in promozione, che includono le grandi esclusive PlayStation e diverse produzioni third-party. Le offerte riguardano anche le uscite più recenti, come Far Cry 6 e Tales of Arise - entrambi a 48,99€, con uno sconto del 30% - ma anche Resident Evil Village (30,99€, -57%) e Deathloop (34,99€, -50%).

Le principali offerte digitali proposte dal PS Store vedono protagonisti i videogiochi prodotti dai PlayStation Studios, ovvero:

The Last of Us Parte II (PS4) al prezzo di 19,99€ , anziché 39,99€

, anziché 39,99€ Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 e PS5) al prezzo di 40,19€ , anziché 59,99€

, anziché 59,99€ Demon's Souls (PS5) a 49,59€ , anziché 79,99€

, anziché 79,99€ Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) al prezzo di 59,99€ , invece di 79,99€

, invece di 79,99€ Returnal (PS5) al prezzo di 59,99€ , anziché 79,99€

, anziché 79,99€ Sackboy: Una Grande Avventura (PS4 e PS5) a 39,89€ invece di 69,99€

invece di 69,99€ Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5) a 59,99€ invece di 79,99€

invece di 79,99€ Death Stranding Director’s Cut (PS5) al prezzo di 39,99€ anziché 49,99€

Spazio anche alle promozioni retail, con una marea di sconti disponibili nei punti vendita aderenti all'iniziativa annunciata da Sony. Dal 19 al 29 novembre sarà dunque possibile acquistare a prezzi ridotti i seguenti titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5:

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) al prezzo di 59,99€ invece di 80,99€

invece di 80,99€ Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS4 & PS5) a 39,99€ cad invece di 60,99€

cad invece di 60,99€ Demon's Souls (PS5) al prezzo di 49,99€ anziché 80,99€

anziché 80,99€ Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5) a 59,99€ invece di 80,99€

invece di 80,99€ Death Stranding Director’s Cut (PS5) al prezzo di 39,99€ anzichè 50,99€

anzichè 50,99€ Returnal (PS5) al prezzo di 59,99€ anziché 80,99€

anziché 80,99€ The Last of Us Parte II (PS4) a 19,99€ anzichè 40,99€

anzichè 40,99€ Death Stranding (PS4) al costo di 29,99€ anziché 40,99€

anziché 40,99€ Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4) a 49,99€ anzichè 70,99€

anzichè 70,99€ Days Gone (PS4) al prezzo di 19,99€ invece di 40,99€

Tra i giochi scontati nei negozi ci sono anche i classici del catalogo PlayStation Hits ,offerti a 9,99€. I giochi PS4 in promozione sono Gran Turismo Sport, The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn: Complete Edition e Ratchet & Clank.

Offerte anche per PlayStation Plus e i prodotti PlayStation Gear

Una delle offerte più intriganti riguarda PlayStation Plus: l'abbonamento annuale (12 mesi) riceve uno sconto speciale del 33%. I giocatori che vorranno rinnovare il proprio abbonamento o sottoscriverlo per la prima volta pagheranno solo 39,99€, invece dei canonici 59,99€.

Non solo giochi, perché il Black Friday di Sony coinvolge anche PlayStation Gear, lo store online dedicato a gadget, oggetti da collezione e capi di abbigliamenti, tutti brandizzati PlayStation. Fino al 29 novembre è disponibile uno sconto del 20% su tutti i prodotti del marketplace: per accedere alla promo, i clienti dovranno utilizzare il codice BLACKFRIDAY20 al momento del pagamento.