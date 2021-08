Back 4 Blood: incontro ravvicinato con l'erede spirituale di Left 4 Dead

Presentato in occasione dei The Game Awards 2020, Back 4 Blood ha mostrato sin da subito la sua vera natura. Il nuovo gioco prodotto da Warner Bros. Interactive Entertainment è uno sparatutto co-op per quattro giocatori, un'esperienza coinvolgente e viscerale che strizza l'occhio al mai troppo lodato Left 4 Dead. Non è un caso che dietro questo first-person shooter si celi proprio Turtle Rock Studios, ex Valve South e, dunque, autori originali del celebre survival.

Back 4 Blood vuole riesumare il glorioso passato degli sparatutto cooperativi proponendo una solidissima formula di gioco e qualche gradita novità di natura ruolistica. Abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima in vista del lancio previsto per il prossimo ottobre su console e PC. Le prime impressioni sono estremamente positive: ci troviamo davanti a quello che, con ogni probabilità, sarebbe potuto essere il capitolo conclusivo della trilogia di Left 4 Dead.

In 4 contro l'apocalisse: un assaggio della campagna PvE



Un virus di probabile origine aliena ha messo in ginocchio l'umanità: il parassita ha contagiato la maggior parte delle persone trasformandole in mostruose creature affamate di carne umana. Come si può notare, il background narrativo di Back 4 Blood non si discosta molto dai classici racconti post-apocalittici e, almeno durante la prova della campagna PvE, non offre memorabili colpi di scena. Dove stupisce, tuttavia, è nella resa scenografica degli scontri con i non-morti, una vera e propria discesa agli inferi: i superstiti dovranno farsi strada tra le orde di zombi nel tentativo di completare l'obiettivo designato e, alla fine, raggiungere il rifugio più vicino.

Prima di catapultarsi nelle battaglie con gli Infestati, i giocatori partiranno da un campo d'addestramento che funge da hub di gioco. In quest'area dalle dimensioni piuttosto generose è possibile organizzare il proprio inventario, gestire i vari potenziamenti messi a disposizione e acquistare perk aggiuntivi e oggetti cosmetici con i punti accumulati nelle partite. Potrebbe essere inoltre una buona occasione per familiarizzare con gli NPC e "godersi" il doppiaggio italiano realizzato per Back 4 Blood - di buona fattura, tutto sommato.

Tornando a parlare della campagna, nella versione di prova abbiamo potuto giocare l'Atto 1 dell'avventura confezionata da Turtle Rock. Per portare a termine tutte le otto missioni che compongono il primo atto abbiamo a disposizione tre tentativi: in parole povere, se i quattro giocatori (umani e/o bot) dovessero morire tre volte, questi non avranno altre chance per completare la partita e, a quel punto, occorrerà ripartire dalla prima missione. Abbiamo scoperto questa peculiare meccanica a nostre spese, tuffandoci nella mischia senza curarci degli alleati e sprecando, così, il nostro ultimo tentativo.

La curva di difficoltà di Back 4 Blood è molto equilibrata, ma il gioco punisce spesso e volentieri i giocatori che peccano di egoismo. È dunque fondamentale collaborare - e, possibilmente, comunicare - con i propri compagni, pianificando i movimenti nelle labirintiche arene della campagna e, cosa essenziale, evitando di allontanarsi dal gruppo. Altrettanto importante è la gestione delle risorse: può capitare di restare a corto di munizioni, soprattutto se si sparerà all'impazzata, così come si rischia di finire a un passo dalla morte in assenza di kit medici.

È fondamentale precisare che Back 4 Blood offre tre diversi livelli di sfida : Superstite, Veterano e Incubo. Le tre difficoltà si differenziano per determinate variabili, partendo dalla quantità di salute e munizioni e dalla resistenza di cui sono dotati i personaggi giocabili fino ad arrivare al numero di tentativi disponibili. Si passa inoltre per il fuoco amico, del tutto assente dal primo livello di difficoltà e presente, invece, in Veterano: colpendo inavvertitamente un compagno gli infliggeremo il 35% dei danni; questo "malus" sale al 60% in Incubo, modalità che riduce a 2 il numero di tentativi e che incrementa sensibilmente salute e danni degli Infestati.

Sul fronte del gameplay, Back 4 Blood richiama non poco il suddetto Left 4 Dead, in particolare quando si osservano le fasi di shooting. Ciononostante, il nuovo gioco di Turtle Rock vanta una giocabilità più dinamica e, per certi versi, moderna: banalmente, la sola presenza del mirino meccanico rende questo titolo ancora più appetibile per i fan degli sparatutto in prima persona. Rispetto alla produzione targata Valve c'è inoltre una maggiore libertà nell'esplorazione degli scenari e nei movimenti: per i giocatori di Back 4 Blood sarà più facile raggiungere i ripari naturali e artificiali offerti dall'ambientazione, così come eventuali luoghi sopraelevati.

Il maggiore punto di distacco tra Left 4 Dead e la più recente opera di Turtle Rock riguarda però la gestione dei personaggi. Il roster di Back 4 Blood è composto da otto superstiti, ciascuno dotato di uno o più bonus: alcuni vantano una maggiore resistenza ai danni nemici (Holly), mentre altri possono infliggere più danni agli zombi (Walker) o contare su una rigenerazione più veloce della stamina (Evangelo). Ognuno ha in dotazione anche un perk di squadra, ovvero un'abilità che può essere condivisa con gli altri membri del team: parliamo di vite extra, un aumento della velocità di movimento o, ad esempio, caricatori più capienti per le nostre bocche da fuoco.

La vera peculiarità di questo sistema coincide con i mazzi di carte. Proseguendo nelle missioni della campagna si otterranno delle carte speciali, corrispondenti a bonus e abilità extra che semplificheranno le battute esplorative dei nostri operatori. Nell'hub centrale (il campo di addestramento) è possibile creare e gestire i propri mazzi, dando vita a variegate combinazioni di perk che potremo impiegare nella modalità PvE di Back 4 Blood; come vedremo, la modalità competitiva offre invece dei mazzi preimpostati al fine di garantire un migliore bilanciamento delle partite. Nella Open Beta abbiamo testato una discreta varietà di carte, ma siamo sicuri che sarà nell'endgame che la meccanica brevettata da Turtle Rock potrà fare la differenza.

Tirando le somme, l'esperienza PvE di Back 4 Blood si è rivelata estremamente appagante e, con nostra sorpresa, variegata. L'Atto 1 della campagna ci ha tenuto impegnati per un paio di ore, quanto basta per presentarci le varie tipologie di zombi e mostrarci i diversificati scenari del gioco: si passa dalle claustrofobiche strade della città ai più ampi spazi rurali, dove abbiamo esplorato foreste, fattorie e persino una nave abbandonata. Pur trattandosi di una semplice Beta, lo sparatutto appare già promettente sul fronte della rigiocabilità, complice l'ingegnoso sistema di carte che, in futuro, consentirà ai giocatori di ottenere perk sempre più rari.

Sterminatori contro Infestati: alle prese con il PvP

La modalità competitiva di Back 4 Blood, nota come Versus, consiste in match 4 contro 4 - fino a otto giocatori per lobby - in cui una squadra di superstiti (Sterminatori) affronta l'orda dei non-morti, guidati a loro volta da una squadra di zombi (Infestati). In entrambi i casi saranno i giocatori a controllare ciascun personaggio, affidandosi alle armi e ai perk disponibili. Esatto, proprio come in Left 4 Dead è possibile impersonare gli zombi e sperimentare le loro originali abilità offensive, che naturalmente includono attacchi ravvicinati e dalla distanza.

Escludendo i comuni zombi, sono tre le classi speciali dedicate agli Infestati e per ciascuna di esse ci sono tre ulteriori sottoclassi. C'è l'Acuminata, uno zombi estremamente agile che è in grado di infliggere danni dalla distanza "sparando" degli aculei letali o proiettili appiccicosi che possono immobilizzare i nemici. Troviamo poi il Colosso che, come suggerisce il nome, vanta una maggiore resistenza ai proiettili, così come un abominevole braccio che sfrutta per devastare qualsiasi cosa gli si pari davanti. Il Maleolente, infine, è un gigantesco mostro dall'aspetto rivoltante: esploderà al primo contatto con il nemico, facendo piovere del pus appiccicoso che rallenterà tutti gli avversari presenti nel raggio d'azione.

Ogni partita si svolge al meglio dei tre round. Una squadra inizierà controllando gli Sterminatori e, al turno successivo, passerà al controllo degli Infestati: al termine del round, il team che sarà sopravvissuto più a lungo nei panni dei superstiti si porterà a casa il punto. C'è un altro importante dettaglio da specificare: in puro stile battle royale, nel corso del match l'area di gioco diventerà sempre più piccola, fino a chiudersi sull'ultimo giocatore rimasto in vita.

Coloro che avranno già affrontato le sfide della campagna PvE non avranno troppe difficoltà a far fuori gli zombi più pericolosi, anche se questi saranno controllati da altri giocatori. Va detto che la squadra degli Infestati può semnpre contare su respawn illimitati e sul supporto di centinaia di erranti che distrarranno il team degli Sterminatori. Il bilanciamento del comparto multiplayer si è rivelato piuttosto corretto e, salvo modifiche dell'ultimo minuto, può rendere questo titolo estremamente appetibile agli occhi dei giocatori più competitivi ed esigenti. Come nella campagna, anche nella modalità Versus è fortemente consigliato il gioco di squadra: agire di propria iniziativa porterà inevitabilmente alla sconfitta e, dunque, alla vittoria del team avversario.

Comparto tecnico: una marcia in più con il DLSS

Al netto di qualche evidente problema legato al netcode (lag occasionale e un paio di crash dai server), Back 4 Blood può già vantare una buona ottimizzazione sul fronte tecnico. Basato sull'Unreal Engine 4, lo sparatutto offre un colpo d'occhio alquanto godibile, almeno nella versione PC che abbiamo potuto testare: su un sistema dotato di processore Intel Core i7-9700K (@ 3.60Hz) e di scheda video NVIDIA GeForce RTX 2070, il titolo di Turtle Rock può garantire frame rate elevati anche dopo aver impostato al massimo i vari settaggi grafici.

Tocca precisare che, trattandosi del "classico" survival con zombi, anche Back 4 Blood può inciampare in perdite di frame nei momenti più concitati, ovvero quando le sterminate orde di non-morti riempiranno la schermata di gioco. Per fortuna, il titolo co-op è perfettamente in grado di girare anche sui sistemi più datati e offrire al tempo stesso delle ottime perfomance grafiche. La chiave è il supporto al DLSS (Deep Learnign Super Sampling) di NVIDIA. Abbiamo colto al volto quest'occasione e sperimentato le varie opzioni offerte dalla tecnica che, ricordiamo, sfrutta i Tensor Core per migliorare la qualità dell'immagine mantenendo prestazioni elevate.

Nel caso di Back 4 Blood, il DLSS è supportato tramite quattro diverse modalità: Qualità, Bilanciato, Prestazioni e Prestazioni Ultra. Optando per la prima modalità abbiamo ottenuto un piccolo boost delle prestazioni, preservando di fatto la qualità grafica; tuttavia, scegliendo Qualità ci siamo scontrati con gli stessi cali di frame rate che si verificano - tendenzialmente - durante le fasi più caotiche del gioco. Problema che abbiamo potuto evitare solo impostando il DLSS su Prestazioni, opzione che ci ha permesso di completare la missione senza incontrare alcun tipo di ostacolo. Neanche in questo caso si notano gravi compromessi grafici e solo dopo aver selezionato Prestazioni Ultra abbiamo osservato un livello di dettaglio leggermente più scarno.

Occorre comunque ribadire che la versione di Back 4 Blood che abbiamo appena provato è una build preliminare e gli sviluppatori potrebbero effettuare eventuali modifiche. Una cosa è certa: NVIDIA ha intenzione di supportare appieno lo sparatutto, ottimizzando ulteriormente le prestazioni del gioco con le sue schede RTX. Che siate possessori di una scheda Turing o di una delle più recenti schede Ampere, avere a disposizione il DLSS su un gioco così adrenalinico e coinvolgente rappresenta senz'altro un enorme vantaggio.

Il verdetto finale è rimandato al 12 ottobre 2021, giorno in cui Back 4 Blood approderà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One.