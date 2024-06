Beyond Good & Evil: remaster la prossima settimana con contenuti sul secondo capitolo

Con un annuncio del tutto a sorpresa, Ubisoft ha comunicato l'arrivo di Beyond Good & Evil 20th Annyversary per la prossima settimana, più precisamente per il 25 giugno. Si tratta di una rimasterizzazione del capolavoro del 2003 con l'aggiunta di nuovi contenuti, tra cui una nuova caccia che farà da ponte tra questo e il secondo capitolo (ancora senza data di rilascio).

La rimasterizzazione del primo capitolo fu annunciata da Ubisoft solo lo scorso novembre. In effetti, Ubisoft aveva anticipato di tenere d'occhio il Limited Run Games showcase previsto per stasera, ma ha voluto anticipare i tempi rilasciando anche il trailer. Il gioco sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Come accennato in precedenza, non mancano le novità rispetto all'edizione originale. Innanzitutto, il gioco verrà eseguito in 4K a 60 fps sulle piattaforme di nuova generazione con "grafica, controlli e audio migliorati". Inoltre, supporterà le funzioni di autosalvataggio e cross-save, il che vuol dire che potremmo giocare da una piattaforma e riprendere la nostra partita su una diversa.

È interessante notare che la nuova versione aggiunge diversi contenuti al gioco originale. Sono state integrate nuove ricompense e, durante l'esplorazione, potremo affrontare una caccia che rivelerà di più sul passato della giornalista Jade e del suo fedele compagno di avventure, il maialino Prey'j.

"Questa edizione speciale conterrà una caccia in cui i giocatori potranno scoprire di più sul passato di Jade e raccogliere ricompense cosmetiche esclusive. La nuova missione esclusiva rivelerà qualcosa in più sul legame narrativo con Beyond Good & Evil 2, dimostrando il costante impegno di Ubisoft verso il franchise" ha scritto Ubisoft in una mail arrivata agli utenti.

Sfortunatamente, proprio in merito a Beyond Good & Evil 2 non vi sono novità confortanti. Il gioco fu annunciato nel 2017 scatenando l'entusiasmo dei fan che da anni chiedevano un sequel, ma pare che lo sviluppo non versi in buone acque.

È trascorso davvero molto tempo dall'ultima volta che il publisher francese ha parlato del secondo capitolo, ma ad oggi le informazioni scarseggiano e non vi è ancora una possibile finestra di lancio. Tuttavia, l'annuncio di Ubisoft pare quantomeno escludere la possibile cancellazione della prossima avventura di Jade.