Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition: Ubisoft annuncia la riedizione del cult fantascientifico

A 20 anni dal suo rilascio, Ubisoft ha annunciato una riedizione di Beyond Good & Evil per celebrare il ventesimo anniversario. Il post condiviso su X (Twitter) non rivela alcun dettaglio sul gioco, richiedendo ai fan semplicemente di rimanere sintonizzati, ma i primi rumor sostengono che il lancio sia fissato all'inizio del 2024.

La notizia giunge in seguito alla pubblicazione della pagina dedicata al gioco su Xbox Store, prontamente rimossa, e al rilascio, involontario, di una versione pre-release per alcuni utenti Ubisoft+. A tal proposito la società ha anche specificato che la versione a cui questi utenti hanno avuto accesso non è rappresentativa di quella finale.

Happy 20th Beyond Good & Evil 🎉



We're excited to talk more about this special edition soon... Stay tuned! pic.twitter.com/TD1F0Xi0kw — Ubisoft (@Ubisoft) November 29, 2023

Seppur il publisher non abbia condiviso alcuna informazione, quindi, alcune caratteristiche in realtà sono inevitabilmente emerse. La pagina di Xbox Store indicava il supporto alla risoluzione 4K a 60 fps e l'opzione di cross-save. Altri miglioramenti dovrebbero riguardare naturalmente il comparto tecnico, oltre che i comandi e la componente sonora.

Si tratta di un'ottima occasione per recuperare – o rigiocare – il titolo in una veste rinnovata e più in linea con gli standard odierni, ma che inevitabilmente fa sorgere nuove domande sul sequel. Beyond Good & Evil 2 è stato annunciato nel lontano 2008 e all'inizio di quest'anno Ubisoft ha confermato che lo sviluppo era ancora in corso.

Dell'atteso nuovo capitolo, il publisher non ha mai condiviso una data d'uscita esatta, ma l'arrivo di questa riedizione potrebbe rappresentare una base per il rilascio del suo successore. Non è da escludere che ulteriori informazioni per entrambi i giochi vengano condivise ai The Game Awards in programma per l'8 dicembre.