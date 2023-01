Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo nonostante i problemi di Ubisoft

Recentemente vi abbiamo raccontato dei problemi in casa Ubisoft, tra giochi che hanno deluso le attese, cancellazioni e l'ennesimo ritardo di Skull & Bones. In verità c'è un altro gioco tra le file dell'editore francese che si sta facendo attendere da tempo immemore, stiamo parlando di Beyond Good & Evil 2. Più volte sull'orlo del baratro, il titolo che dovrebbe seguire l'action-adventure del 2003 è ancora vivo e lotta per arrivare, presto o tardi, sul mercato. Di lui si parla dal 2008, un lasso di tempo così lungo da battere persino Duke Nukem Foreverer.

La scorsa settimana Ubisoft ha tagliato tre progetti non ancora annunciati, dopo averne cancellati altri quattro lo scorso luglio dopo risultati finanziari non soddisfacenti e la decisione di rivedere i progetti su cui puntare. Ed è proprio la scelta sul dove allocare le risorse che ha messo in discussione, ancora una volta, il futuro di Beyond Good & Evil 2.

Ubisoft, infatti, ritiene che l'industria del gaming stia virando verso "mega brand" e titoli di lunga durata trasversali tra pubblico, piattaforme e modelli di business, una descrizione in cui non sembrerebbe rientrare Beyond Good & Evil 2. Tuttavia, con una dichiarazione a Eurogamer, Ubisoft ha rassicurato i fan (ormai di una certa età) del primo capitolo - almeno per ora.

"Lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 è in corso e il team è duramente impegnato per mantenere la sua ambiziosa promessa", ha dichiarato un portavoce di Ubisoft. Le ultime novità sul progetto risalgono ormai a due anni e mezzo fa: dopo una fugace apparizione all'E3 2017 e alcuni aggiornamenti da parte de creatore del gioco Michel Ancel l'anno successivo, si è appreso che Ancel ha lasciato Ubisoft nel 2020 e da allora è ritornato il silenzio attorno allo sviluppo.

L'ultima notizia è dello scorso agosto, quando Sarah Arellano è stata inserita nel progetto. La Arellano ha assunto il ruolo di Lead Writer dopo aver lavorato per anni come Narrative Designer all'interno di Blizzard su World of Warcraft.