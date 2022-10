Beyond Good & Evil 2 batte Duke Nukem Forever: il record per lo sviluppo più lungo di sempre è suo

Con un post su Twitter, il giornalista di Gameindustry.biz Brandan Sinclair ha fatto notare che Beyond Good & Evil 2 ha (purtroppo) superato Duke Nukem Forever come titolo dallo sviluppo più lungo di sempre.

Duke Nukem Forever fu annunciato per la prima volta nel 1997, ma il suo arrivo sul mercato richiese fino al 2011 dopo molteplici peripezie: di conseguenza, l'FPS si presentò in uno stato che definire pietoso è un eufemismo. Per Beyond Good & Evil 2 sembra che la data d'uscita sia ancora lontana. Il primo trailer in CGI risale al 2008, ma al momento non è ancora stata condivisa alcuna data d'uscita ufficiale.

Duke Nukem Forever went 5,156 days from its announcement in 1997 to its release in 2011.



It has been 5,234 days since the first Beyond Good & Evil 2 trailer was released. — Brendan Sinclair (@BrendanSinclair) September 28, 2022

Così come avvenne per il gioco del "Duca", anche Beyond Good & Evil 2 ha visto avvicendarsi diversi team allo sviluppo. Michel Ancel, creatore della saga, ha lasciato Ubisoft nel 2020. Da allora sono giunti aggiornamenti saltuari sull'andamento dei lavori, ma niente di davvero concreto.

Allo stato attuale sappiamo ancora poco del gioco. L'ultima notizia è di agosto, quando Sarah Arellano è stata inserita nel progetto. La Arellano ha assunto il ruolo di Lead Writer dopo aver lavorato per anni come Narrative Designer all'interno di Blizzard su World of Warcraft.

Impossibile fare pronostici sull'eventuale data d'uscita, ma sembra che il record segnato da Duke Nukem Forever diventerà ben poca cosa rispetto a quanto farà segnare Beyond Good & Evil 2, sempre che non arrivino brutte notizie...