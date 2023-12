Tribes 3 Rivals: video di gameplay di 7 minuti per il nuovo capitolo di uno dei titoli multiplayer più popolari del passato

Come i suoi predecessori, Tribes 3: Rivals sarà un titolo multiplayer basato su squadre da affrontare nella prospettiva in prima persona mentre ogni giocatore può spostarsi velocemente su ampie mappe di gioco servendosi di jetpack. Ogni giocatore farà parte di una classe con perk e peculiarità particolari, mentre la collaborazione sarà determinante per entrare in possesso della bandiera nemica e riportarla alla propria base.

Il gioco è sviluppato da Prophecy Games e il suo rilascio è previsto sia su Steam che su Epic Games Store, anticipato da un playtest di prova limitato. Anche se non c'è una conferma ufficiale, Rivals dovrebbe essere sviluppato su Unreal Engine, come i suoi predecessori. Ed ecco qui il primo filmato di gameplay da 7 minuti.

I videogiochi della serie Tribes in passato sono stati sviluppati da Dynamix e pubblicati da Sierra Studios. La serie ha iniziato a ottenere popolarità negli anni '90 con il gioco più noto che rimane Starsiege: Tribes, uscito nel 1998. Gli appassionati di giochi multiplayer la conoscono bene perché è stata capace di lanciare alcune meccaniche di gioco particolarmente apprezzate, come gli spostamenti veloci grazie ai jetpack. Questo elemento di gioco ha influenzato lo stile di gioco, offrendo una maggiore verticalità e strategie di movimento uniche.

I giochi della serie Tribes, inoltre, presentavano vaste mappe di gioco percorribili anche con i veicoli. Lasciavano molto spazio alla personalizzazione con i giocatori che potevano creare classi personalizzate con diverse abilità ed equipaggiamenti. La serie ha anche sviluppato una forte community di giocatori e ha supportato il modding, permettendo di creare e condividere mappe personalizzate e modifiche al gioco.

Sebbene la serie Tribes non sia così prominente come in passato, ha avuto un impatto significativo sulla scena degli sparatutto multiplayer e ha guadagnato una base di fan dedicata nel corso degli anni. Il nuovo capitolo è realizzato in maniera indipendente ed è assolutamente da verificare se avrà i mezzi per ambire al successo dei predecessori. Da queste prime immagini di gioco sembra proprio che Prophecy Games voglia concentrarsi più sulle meccaniche di gioco che sugli aspetti tecnici.