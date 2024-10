Bethesda al Lucca Comics & Games 2024: tra parate post-apocalittiche e spettacoli aerei

Bethesda Softworks partecipa alle celebrazioni dell'edizione 2024 di Lucca Comics & Games, trasformando la città toscana in un palcoscenico per le sue più note saghe videoludiche. Dal 30 ottobre al 3 novembre, il publisher ha programmato una serie di eventi che promettono di catturare l'attenzione dei visitatori "per le strade, le piazze e... i cieli".

Bethesda @ Lucca C&G 2024: gli eventi in programma

Il momento clou delle celebrazioni coinciderà con la grande parata di Fallout 76, prevista per venerdì 1° novembre alle ore 16:30. L'evento, che prenderà il via da Piazza San Michele per concludersi al Giardino degli Osservanti, vedrà la partecipazione di cosplayer e appassionati che daranno vita ai personaggi più iconici dell'universo post-apocalittico.

I partecipanti potranno non solo assistere alla sfilata, ma anche ricevere gadget esclusivi e partecipare a una lotteria speciale con estrazione dei premi sui social media. Sarà possibile scoprire i risultati visitando la pagina di 'Fallout Italia' su Facebook.

Nel Videogame District di Lucca Comics & Games, invece, i visitatori potranno ammirare una colossale statua del DOOM Slayer, che si ergerà per oltre cinque metri di altezza. L'installazione anticipa l'uscita di DOOM: The Dark Ages, il nuovo capitolo della serie sviluppato da id Software - che arriverà nel corso del 2025 su PC, Xbox Series X|S e PS5.

L'evento del 2 novembre sarà dedicato a Indiana Jones e l'antico Cerchio, action/adventure in prima persona sviluppato da MachineGames (Wolfenstein) in collaborazione con Lucasfilm Games. In questa giornata, i cieli di Lucca saranno solcati da un autentico dirigibile che ricrea fedelmente quello visto in uno dei primi filmati promozionali. I visitatori della fiera "avranno l'opportunità di seguire il volo dell'aeromobile e magari scorgere addirittura il celebre archeologo appeso con la sua frusta come visto nei recenti trailer di gioco".

Nel comunicato stampa ufficiale, Bethesda Softworks ha specificato che il suddetto evento con l'aeromobile è, per ovvi motivi, "soggetto alle condizioni metereologiche".