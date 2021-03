Battlefield 6 più importante di Need for Speed, Criterion dà una mano a DICE

Electronic Arts ha rimandato di un anno un titolo inedito della serie Need for Speed per spostare temporaneamente gli sviluppatori di Criterion Games su Battlefield 6 in modo che possano aiutare DICE (e DICE Los Angeles) ad arrivare sul mercato quest'anno con un gioco di valore.

Secondo Laura Miele, chieft studios officer di EA, la scelta di riassegnare Criterion è figlia di almeno due fattori: la pandemia e l'acquisizione di Codemasters, che ha già un gioco di corso in uscita quest'anno (F1) creando dell'inutile competizione interna. La Miele ha però assicurato che né Battlefield né Need for Speed sono da considerarsi in altomare.

"Non avremmo preso una decisione come questa senza includere Criterion e discuterne prima con loro, in modo da valutare l'impatto che avrebbero potuto avere su Battlefield", ha affermato la dirigente a Polygon. "Hanno lavorato a Battlefront, a diversi capitoli di Battlefield e hanno una partnership molto stretta e collaborativa con DICE. Sono fiduciosa che questa collaborazione si rivelerà molto positiva per loro".

Criterion ha supportato DICE nello sviluppo di Star Wars Battlefront (2015) e Battlefront 2 (2017) e si è occupata della modalità battle royale Firestorm di Battlefield 5. Lo sviluppo del prossimo Need for Speed non passerà a un altro sviluppatore, ha assicurato la Miele, confermando l'arrivo sulle console sia di precedente che di nuova generazione nell'anno fiscale 2023, ossia tra marzo 2022 e marzo 2023.

Lo smart working ha giocato un ruolo decisivo sul lavoro di DICE e un aiuto dovrebbe aiutare a rispettare le scadenze e gli obiettivi qualitativi. "Battlefield sta prendendo un'ottima forma, il team sta lavorando incredibilmente sodo, l'anno scorso ha spinto al massimo e sì, abbiamo lavorato da casa", ha aggiunto la Miele. "È difficile fare un gioco da casa e il team di EA DICE è un po' stanco".

"Realizzare giochi [...] richiede energia creativa e connessione con i membri del team. Penso che ci sia stata della stanchezza e un po' di burnout lavorando da casa. Molto di questo è legato alle famiglie; alcuni si prendono cura dei figli a casa [mentre lavorano]. Quindi la nostra produttività non è così alta, e la connessione ed energia creativa non sono così elevate lavorando da casa".

Come sempre, Battlefield dovrebbe arrivare nel corso dell'autunno, per la prima volta su PS5 e Xbox Series X|S. Si tratterà del primo capitolo della serie dal 2018, quando EA pubblicò Battlefield 5 ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Per ora EA mantiene la bocca cucita sull'ambientazione del nuovo titolo e sulle novità in cantiere.

È senza dubbio un periodo vivace per il colosso dei videogiochi, tra le acquisizioni di Codemasters e Glu Mobile fino ad arrivare alla cancellazione di Anthem NEXT.

