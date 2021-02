EA, il gaming sugli smartphone fa gola: comprata Glu Mobile, sviluppatore di Kim Kardashian: Hollywood

Electronic Arts ha acquisito Glu Mobile per una cifra tra 2,1 e 2,4 miliardi di dollari, un'operazione che potrebbe passare sottotraccia ma che potrebbe fruttarle davvero un sacco di soldi: stiamo infatti parlando di uno sviluppatore che realizza titoli per smartphone tra cui WWE Universe, Deer Hunter e Kim Kardashian: Hollywood, giochi che hanno raccolto un foltissimo seguito e generato grandi introiti: pensate che l'azienda conta 800 dipendenti, di cui oltre 500 sono sviluppatori.

"Il mobile continua a crescere affermandosi come la piattaforma gaming più grande al mondo, e con l'aggiunta dei giochi e del talento di Glu raddoppiamo le dimensioni del nostro business mobile", ha affermato il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson. Attualmente la software house di FIFA ha un'audience mobile da oltre 100 milioni di utenti attivi ogni mese.

Se vogliamo trovare un'analogia con il passato, questa operazione ricorda quella fatta da Activision Blizzard nel 2015 con l'acquisizione di King, lo sviluppatore di Candy Crush, per 5,9 miliardi di dollari. Al momento non sono stati forniti da EA ulteriori dettagli sui progetti futuri, se non l'impegno a sfruttare le rispettive competenze e proprietà intellettuali, ma è chiaro che si punta a sfruttare a fondo la formula del free to play con microtransazioni in grado di generare profitti costanti nel tempo.

Questa acquisizione da parte di EA segue quella di Codemasters, soffiata a Take Two, segno del grande fermento nel settore dei videogiochi negli ultimi anni: anche Gearbox è stata comprata nei giorni scorsi, senza dimenticare l'acquisto di ZeniMax (Bethesda, ecc.) da parte di Microsoft lo scorso anno.