Batman Arkham Trilogy per Nintendo Switch è stato rimandato a dicembre

Attraverso l'account ufficiale X di Batman Arkham, Rocksteady ha reso noto che la trilogia per Nintendo Switch prevista per la fine di questo mese è stata rimandata al 1° dicembre. Come di consueto, l'obiettivo del ritardo è fornire la "migliore esperienza possibile".

D'altro canto, non è il primo ritardo annunciato da Rocksteady: anche Suicide Squad Kill The Justice League è stato rimandato più volte. Previsto per il 2022, il nuovo titolo dedicato alla squadra di supercriminali DC Comics è previsto per il rilascio a febbraio del prossimo anno.

"Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch verrà rilasciato il 1° dicembre 2023. È necessario più tempo per offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile su Nintendo Switch. Ci scusiamo con i fan che erano impazienti di giocare questa versione della trilogia. Grazie per la vostra pazienza" si legge nel post su X.

Non sappiamo se la recente esperienza di Mortal Kombat 1 per Nintendo Switch abbia influenzato la scelta di Rocksteady, ma è chiaro che Warner Bros pare essere diventata più cauta nel rilasciare titoli che non sono in linea, almeno dal punto di vista prestazionale, con le aspettative dei propri fan.

La trilogia in questione include Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight, ovvero i tre capitoli sviluppati da Rocksteady. All'appello manca quindi Batman: Arkham Origins, un prequel sviluppato da Warner Bros. Montreal, che però ha ricevuto un'accoglienza piuttosto tiepida sia dalla stampa che dagli utenti risultando il capitolo meno apprezzato della saga.