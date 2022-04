Batman Arkham Knight: ecco come diventa con Ray Tracing e 8K

Massihancer ci segnala la sua ultima mod grafica, questa volta per Batman Arkham Knight, il gioco d'azione di Rocksteady Studios uscito nel 2015. Per questa versione, Giulio Guglielmi ha realizzato una combinazione di shader dedicati per migliorare i dettagli grafici ed aggiungere o migliorare i riflessi sulle superfici bagnate e sulle pozzanghere.

Per ottenere l'effetto di Global Illumination, che genera ombre realistiche e riflessi opachi, è stato utilizzato "anche" l'RT Shader di Pascal Gilcher via Reshade. Ricordiamo che ReShade è un tool di tipo graphics injector, ovvero un programma che modifica l'aspetto grafico dei giochi applicando in post-processing effetti grafici, modificando i colori, inserendo effetti di profondità di campo o di sfocatura delle immagini o, ancora, vari tipi di filtri, ad esempio di anti-aliasing. Non si tratta, quindi, di un vero e proprio Ray Tracing, che sarebbe di difficile implementazione senza poter modificare il codice.

La grande novità di questa Mod sono gli effetti volumetrici godrays e Dynamic Volumetric Fog integrati nel motore grafico estraendo la posizione degli oggetti tramite Depth Buffer, una tecnologia finora possibile solo tramite l'utilizzo di RT core o Nvidia PhysX. "Infine ho aggiunto la mia firma ovvero il Color Grading, il Depth of Field ed una Mod della Videocamera che rende più cinematografica e coinvolgente ogni scena del gioco" ci scrive Massihancer.

Il gioco gira stabilmente in 8K a 60 fps con tutti gli effetti in Ray Tracing abilitati su una RTX 3090 TI. Nelle precedenti settimane abbiamo riportato altri lavori di Massihancer, ovvero quelli su God of War e Star Wars Battlefront.