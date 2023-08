Baldur's Gate 3: pubblicata la prima patch che corregge circa 1.000 bug

Il primo corposo aggiornamento di Baldur's Gate 3 risolve tantissimi problemi di gioco, secondo Larian Studios circa 1.000 bug, oltre a problemi di bilanciamento. Le note della patch sono talmente lunghe che non possono essere inserite nella loro interezza nell'apposito visualizzatore su Steam (ma si possono leggere qui).

Baldur's Gate 3 è un gioco così ampio e complesso da produrre risultati imprevedibili, per i giocatori ma spesso anche per gli stessi sviluppatori. È per questo che sarà ancora per un po' sottoposto a rifiniture. Come sottolinea la stessa Larian, ha stupito non poco per la sua qualità e profondità, al punto che complessivamente i giocatori gli hanno dedicato 200 milioni di ore di gioco, corrispondenti a 22 mila anni.

Fra le tante correzioni apportate dalla patch, troviamo anche adeguamenti all'intelligenza artificiale, che adesso nota i giocatori solo quando effettivamente si creano le condizioni, il che dà più margine per le azioni furtive. Risolti anche problemi di gravità per certi oggetti e relativi ai baci, soprattutto quando coinvolgono specie più basse.

Un secondo aggiornamento arriverà a breve, aggiunge Larian, e stavolta si concentrerà sulle prestazioni grafiche, mentre la software house continua il suo lavoro di adattamento del gioco a Xbox Series S (mentre il rilascio su PlayStation 5 è ormai imminente).