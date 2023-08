Baldur's Gate 3: più di 5 milioni di copie vendute

Baldur's Gate 3 è un titolo che sta ottenendo un successo significativamente superiore alle aspettative. Anche della stessa Larian Studios, la software house belga che lo ha realizzato sulla scia dei Baldur's Gate del passato creati da BioWare, che non si aspettava tutto questo interesse su Steam.

Secondo un messaggio pubblicato dall'Ambasciata Belga in Cina tramite il social Weibo apprendiamo un altro interessante dato sulle copie vendute: sono oltre 5,2 milioni, considerando solo Steam e non inserendo nel computo anche le copie vendute tramite GOG.

Baldur's Gate 3 sta ottenendo altri insperati risultati, oltre a quello sulle vendite, se si considera che su Metacritic ha una media voto per quanto riguarda la critica specializzata superiore anche a quella dello stesso The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il titolo in esclusiva per Nintendo Switch si pensava irraggiungibile da questo punto di vista.

Se negli anni passati abbiamo assistito a una certa penuria riguardo il rilascio di nuovi grandi titoli, nel 2023 sembra di essere ritornati agli anni d'oro dell'industria dei videogiochi, se è vero che abbiamo avuto, nel giro di pochissimo tempo, Star Wars Jedi Survivor, Diablo IV, Final Fantasy XVI, Baldur's Gate 3, Starfield, oltre al già citato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dei giochi che richiedono tantissimo tempo per poter essere completati, oltre a offrire una qualità eccellente.

Del resto, Baldur's Gate 3, nonostante appartenga a un genere di gioco di vecchia concezione, sta attraendo un pubblico molto eterogeneo. Combina elementi dei classici giochi di ruolo, portando ciascuno di essi a un livello qualitativo molto alto, e dà modo al giocatore di personalizzare fin nei minimi dettagli l'esperienza di gioco.