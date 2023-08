Baldur's Gate 3 ha superato di 8 volte le previsioni di Larian sui giocatori contemporanei

Lanciato lo scorso 3 agosto, Baldur's Gate 3 è un gioco mastodontico che coniuga il fascino degli rpg tradizionali alle moderne tecnologie. E che tutti vogliono giocare, se è vero che al lancio è stato toccato il traguardo degli 800 mila giocatori contemporanei. Questo rende Baldur's Gate 3 uno dei 10 titoli con il picco di giocatori più alto in tutta la storia di Steam.

Venerdì, circa 24 ore dopo il lancio, Baldur's Gate 3 aveva già superato i 500 mila giocatori simultanei. Previsioni molto in là rispetto alle aspettative della software house belga. Swen Vincke, fondatore di Larian, ha twittato di aver informato il team IT che gestisce i server per l'accesso al gioco di aspettarsi qualcosa come un massimo di 100 mila giocatori. Il loro ultimo gioco, del resto, Divinity: Original Sin 2, aveva raggiunto il picco di poco più di 90.000 giocatori simultanei, e già era considerato un titolo di successo.

"È molto al di là di quello che ci aspettavamo" ha detto Vincke. "Inoltre, non ci sono precedenti per questo tipo di gioco, non è un genere che di solito raggiunge questi picchi di giocatori contemporanei... Tutti qui sono molto felici. Vedi molti volti sorridenti. Allo stesso tempo, dobbiamo prestare molta attenzione. Abbiamo segnalazioni di persone che hanno problemi, quindi siamo concentrati sulla loro risoluzione".

Grazie agli strumenti di correzione dei bug che hanno creato per il gioco, Vincke ha affermato che Larian è in grado di determinare rapidamente cosa non funziona già nel momento in cui arrivano le segnalazioni. E fortunatamente aver sottostimato il successo del lancio non ha causato problemi in termini di tenuta dei server.

Vincke aveva un'altra preoccupazione in vista del lancio di Baldur's Gate 3: che il successo della versione Accesso Anticipato, che complessivamente ha venduto 2,5 milioni di copie, avrebbe eclissato la release definitiva. "Abbiamo visto che in passato altri giochi hanno avuto molto successo in Accesso Anticipato e poi il giorno del rilascio non hanno venduto molto di più perché erano già saturi", ha detto ancora Vincke. "Era una cosa di cui mi preoccupavo, perché è Dungeons & Dragons è un set di regole molto complesso, quindi coinvolgere le persone non è la cosa più facile dell'universo".

Baldur's Gate 3 è attualmente il gioco con il maggior fatturato su Steam e sta vedendo anche un grande balzo nei preordini per la versione PlayStation, in cui verrà lanciato all'inizio di settembre (arriverà nel 2024 anche su Xbox). "Abbiamo impiegato un po' più di tempo di quanto ci aspettassimo all'inizio, perché gli eventi degli ultimi due anni hanno rallentato lo sviluppo, ma questo riguarda qualsiasi software house impegnata nel mondo dei videogiochi" ha detto Vincke a PC Gamer. "Ma volevamo raggiungere la perfezione con un gioco di ruolo basato su un sistema multiplayer che fosse coinvolgente e cinematografico".