Baldur's Gate 3: Larian, 'se giocate in multiplayer non badate ai compagni'

Baldur's Gate 3 si può giocare, oltre che da soli, in cooperativa per un massimo di 4 giocatori. Naturalmente si tratta di un'esperienza molto differente dalla prima, dove ci si concentra soprattutto sui rapporti con gli altri giocatori e sulla messa a punto del party di attacco, piuttosto che sugli aspetti della storia e le relazioni con i compagni gestiti dall'intelligenza artificiale.

È a questo concetto che rimanda Swen Vincke, il boss di Larian Studios, nella sua recente intervista con PC Gamer. "Personalmente, li terrei per un playthrough per giocatore singolo o un playthrough cooperativo con solo due giocatori".

Quando si gioca in multiplayer, i giocatori, infatti, prendono il posto dei compagni IA, ovvero Lae'zel, Astarion e Gale. Possono tornare nel party se si gioca in un numero inferiore a 4, ma comunque non ci si può dedicare alle loro intrecciate esperienze personali in maniera continuativa come si fa quando si gioca da soli. Quando non fanno parte del party, i compagni tornano al campo e apprendono le informazioni sulle vicende che capitano al giocatore per "sentito dire", ma non possono avere un coinvolgimento diretto come capita in single player.

"La connessione con questi personaggi sarà molto più superficiale che se li avessi insieme a te", ha detto Vincke. "Se si gioca in multiplayer, invece, consiglio di concentrarsi sui rapporti con gli altri giocatori e coordinarsi con loro per migliorare il party".

"Ci sono vari tipi di gruppi in multiplayer. Se è il tipo in cui ci si aspetta l'un l'altro e ci si parla allora si capirà la storia", prosegue Vincke. "Se, invece, i giocatori vanno in tutte e quattro le direzioni della mappa e iniziano a imbrogliarsi a vicenda, e non comunicano, allora diventa difficile."

Larian Studios ha dimostrato con Baldur's Gate 3 come sia possibile realizzare un capolavoro che interessa alle masse anche con un team di sviluppo piccolo, con un processo di lavorazione paragonabile a quello di un titolo indie. Al punto che lo stesso team ha sottovalutato il successo che il gioco avrebbe potuto avere.