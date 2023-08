Baldur's Gate 3: carico di lavoro da 146 Tbps per Steam, 3 volte superiore al lancio di Cyberpunk 2077

Baldur's Gate 3 è finalmente diventato disponibile nella giornata di ieri, quando i giocatori hanno potuto scaricarne il client dopo che Steam non ha previsto un pre-scaricamento. Per poter giocare il nuovo attesissimo gioco di ruolo di Larian Studios bisogna scaricare ben 122 GB, il che ha sottoposto i server di Steam a un enorme carico di lavoro.

Secondo la pagina delle statistiche di Steam, in concomitanza del lancio di Baldur's Gate 3 si è toccato un picco di banda utilizzata di 146,3 Tbps (terabit al secondo). Un dato enorme, che risulta essere di 3 volte superiore rispetto a quanto fatto segnare al lancio di Cyberpunk 2077, anch'esso un titolo particolarmente atteso dalla community di Steam.

Certo, hanno contribuito anche le dimensioni del client di gioco e il fatto che Steam è l'unica piattaforma in cui il nuovo RPG è disponibile, ma il terzo capitolo di Baldur's Gate promette una profondità enorme e punta a diventare il punto di riferimento per gli appassionati di giochi di ruolo che si aspettano personalizzazione, conseguenze sulla base delle loro scelte e ricompense per aver ottimizzato il proprio equipaggiamento.

Nonostante l'elevatissimo carico di lavoro richiesto ai server di Steam, d'altronde, non si registrano malfunzionamenti o rallentamenti evidenti nei download dei singoli utenti. Anche le pagine non ufficiali come Steam Status evidenziano come il lancio di BG3 sia andato bene per quanto riguarda la tenuta dei server.

Sempre stando alle statistiche di Steam, Baldur's Gate 3 risulta adesso il gioco più venduto sulla piattaforma e il terzo più giocato, preceduto solamente da Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2 che, come sempre, sono fondamentalmente irraggiungibili.

Per tutti gli altri dettagli sul lancio della versione PC di Baldur's Gate 3 (su PS5 arriverà a settembre, mentre su Xbox nel 2024) vi rimandiamo a questo contenuto.