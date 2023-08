Baldur's Gate 3: download di 122 GB e non c'è modo di anticiparlo

Larian ha confermato che il pre-scaricamento di Baldur's Gate 3, il cui lancio mondiale è atteso per giovedì 3 agosto, non ci sarà, apparentemente per un limite di Steam. Il client di gioco, tuttavia, sarà molto grande, da ben 122 GB, probabilmente per poter contenere i tantissimi contenuti che la software house belga ha preparato per il suo atteso gioco di ruolo.

Swen Vinck, fondatore di Larian Studios e Game Designer di Baldur's Gate 3, ha fatto sapere con un'intervista a itmeJP che non ci sarà modo di fare il preload del gioco. "Immagino che faranno qualcosa, ma in realtà non lo so", ha detto Vincke. "È molto grande, quindi sarebbe opportuno avere un preload. Ovviamente il gioco è cambiato enormemente rispetto all'Accesso Anticipato ... quindi vedremo."

Già in precedenza Larian aveva fatto sapere che i salvataggi della versione Accesso Anticipato, rilasciata tre anni fa, non saranno compatibili con quella della versione definitiva di Baldur's Gate 3, perché il gioco è cambiato moltissimo durante lo sviluppo. I giocatori, quindi, dovranno ricominciare dall'inizio la loro avventura.

Per tutti gli altri dettagli sul lancio della versione PC di Baldur's Gate 3 (su PS5 arriverà a settembre, mentre su Xbox nel 2024) vi rimandiamo a questo contenuto.