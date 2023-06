Avowed è un nuovo gioco di ruolo ambientato nell'immaginario di Pillars of Eternity

Quando Avowed è stato annunciato per la prima volta con un trailer in CGI nel 2020 sembrava una sorta di Skyrim con un altro immaginario: un gioco di ruolo in prima persona dove il personaggio interpretato dal giocatore poteva alternare armi e magie all'interno di uno stile di combattimento molto simile a quello dei The Elder Scrolls. Nel corso degli anni il progetto ha cambiato i propri connotati, come ammettono gli stessi autori di Obsidian Entertainment: avrà un mondo meno vasto di un TES e sarà più focalizzato.

Si tratta di un gioco ambientato nello stesso immaginario dei due Pillars of Eternity che si concentrerà sulla storia e sui rapporti tra il protagonista e i suoi compagni d'avventura (con qualche elemento, dunque, in comune anche con l'ultimo capolavoro di Obsidian, Pentiment).

La nuova storia sarà ambientata nelle Terre Viventi, una regione del mondo di Eora. Qui i giocatori troveranno misteri e segreti, insidie e avventure, all'interno delle quali dovranno prendere molte decisioni, ciascuna delle quali con le proprie conseguenze. Le Terre Viventi ospitano vivaci città portuali e dolci colline con vegetazione variegata che si contraddistingue per un proprio ecosistema, specifico di area in area.

Il primo compagno d'avventura che il giocatore incontrerà sarà Kai, ovvero il narratore nel nuovo trailer mostrato all'Xbox Showcase di ieri. Kai è un Aumaua che risiede nelle Terre Viventi ed è uno dei pochi volti amichevoli che si trovano nella regione. È un ex soldato e il suo temperamento idealista e pragmatico aiuterà il giocatore mentre si avventura in questa terra selvaggia.

Come da progetti originali, Avowed sarà un gioco di ruolo in prima persona dove i giocatori potranno impugnare spade, scudi, pistole e anche armi a due mani, con un vasto numero di combinazioni tra cui scegliere. Anche perché sarà possibile alternare a questi gli incantesimi. Il giocatore interpreterà in ogni caso un inviato dell'Imperatore, ma personalità, aspetto e filosofia di questo personaggio saranno ampiamente modellabili tramite le sue scelte.

Si potrà scegliere se essere un umano o un elfo, con l'esperienza che sarà rigorosamente single player, senza co-op. Sarà possibile esplorare le Terre Viventi con un massimo di due compagni, ciascuno dei quali con certe specialità di combattimento e una propria personalità. Ci saranno, inoltre, diversi alberi delle abilità attraverso i quali progredire, mentre il giocatore non sarà limitato da una classe o un solo stile di gioco. L'obiettivo sarà quello di salire di livello per sbloccare nuove abilità piuttosto che mettere punti nelle statistiche.

Avowed arriverà nel 2024 su Xbox Series X|S, Windows 10/11 e Steam. Sarà, inoltre, disponibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass fin dal day one.