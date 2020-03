Atari annuncia una nuova criptovaluta chiamata Atari Token

Atari ha annunciato di aver stretto una partnership con ICIB Group per portare a compimento un vecchio progetto basato sulla tecnologia blockchain che confluirà in Atari Token. La società prevede inoltre di creare una nuova piattaforma di tipo casinò digitale basata proprio sui nuovi Atari Token. ICIB Group ha firmato un contratto a lungo termine per utilizzare il nome Atari. In cambio, la società francese ottiene una partecipazione di minoranza in questa nuova entità.

Come noto, Atari è la gloriosa società di videogiochi che negli anni '70 e '80, dal suo quartier generale a Sunnyvale, in California, dettava il ritmo dell'evoluzione dell'industria del gaming. Dopo varie vicissitudini, e l'acquisizione da parte della france Infogrames, Atari SA ha dichiarato bancarotta nel 2013. Il marchio che è sopravvissuto è la sua sussidiaria Atari Interactive, in gestione a Frédéric Chesnais.

"Ci stiamo concentrando sul settore della blockchain e delle criptovalute" ha detto lo stesso Chesnais. "Ci interessa particolarmente in abbinamento ai videogiochi e ai pagamenti online".

Il progetto era stato lanciato due anni fa con il coinvolgimento di un'altra entità, Infinity Networks, che però non ha soddisfatto i requisiti previsti da Atari. La nuova fase del progetto, invece, parte da un lavoro volto a incrementare la liquidità di Atari Token attraverso la promozione della criptovaluta sulle principali piattaforme di trading. Atari sarà ricompensata con il 30% dei profitti generati dalla vendita di Atari Token.

Più le persone useranno la nuova criptovaluta all'interno delle piattaforme di intrattenimento digitale previste e più crescerà il valore della criptovaluta. Sulla scia di Criptokitties, che ha ottenuto un successo dilagante al punto da mettere in ginocchio la rete Ethereum, Atari punta a creare un ecosistema per il trading di risorse di gioco basato sulla tecnologia di contabilità digitale decentralizzata (dlt). Serve ad aiutare i giocatori a monetizzare le loro vincite nella sfera digitale.

In primo luogo si fa riferimento a business di casinò online e gioco d'azzardo in cui sarà possibile effettuare scommesse tramite Atari Token. ICIB Group lancerà la piattaforma di casinò digitale entro settembre 2020, secondo i termini previsti dall'accordo con Atari.

Lo scorso 17 marzo Atari ha dichiarato di aver ricevuto un round di finanziamento dal valore di 3,26 milioni di euro per supportare questo progetto. L'ex gloriosa software house di videogiochi sembra non aver pace negli ultimi anni: oltre alle difficoltà incontrate nel progetto Atari Token ha dovuto rallentare a più riprese lo sviluppo della console retrò Atari VCS. Inoltre, ultimamente l'abbiamo vista alle prese con lo sviluppo di una catena di hotel dedicati ai videogiochi retrò.