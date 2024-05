Atari acquisisce Intellivision e la licenza per oltre 200 giochi

Lo storico marchio Atari ha annunciato l'acquisizione dell'altrettanto storico marchio Intellivision, con una mossa che mette il punto ad una di quelle che, in passato, è stata tra le più iconiche rivalità nel settore dei videogiochi. Secondo i termini dell'accordo, Atari rileverà il marchio Intellivision e diventerà proprietaria di oltre 200 giochi della sua storica libreria, dando luogo ad un'unica realtà laddove un tempo esistevano due fieri contendenti sul mercato delle console da gioco domestiche.

L'annuncio rappresenta un punto di svolta per entrambe le aziende, con Atari che ora cercherà di espandere la distribuzione digitale e fisica dei giochi Intellivision legacy, potenzialmente creando nuovi titoli ed esplorando opportunità di branding e licensing. Secondo quanto dichiarato nel comunicato stampa, l'obiettivo è quello di preservare e valorizzare l'eredità di Intellivision, portando la sua iconica libreria di giochi a una nuova generazione di appassionati.

Dall'accordo è però esclusa Intellivision Amico, la console in fase di sviluppo sotto la supervisione di Tommy Tallarico, celebre compositore musicale di colonne sonore per videogiochi. A tal proposito Atari ha sottolineato che ciò che rimane di Intellivision al di fuori di questo accordo subirà un re-branding per continuare a lavorare sul progetto in maniera indipendente. La società precedentemente nota come Intellivision concederà quindi in licenza i diritti alla nuova entità, permettendo così di includere i giochi Intellivision sulla console Amico.

Sebbene ormai i nomi di Atari e Intellivision siano di secondo piano nel settore dei videogiochi, negli anni 80 i due marchi erano protagonisti e concorrenti nel mercato delle console. Intellivision è nata nel 1979 su spinta di Mattel Electronics e negli anni successivi, fino al 1990, riuscì a vendere circa 5 milioni di console.

Negli ultimi anni Atari si è ritagliata uno spazio come realtà focalizzata sul retrogaming, rilanciando sul mercato le versioni "mini" delle sue storiche console e dando supporto al rilascio dei suoi titoli sulle console moderne, con l'acquisizione di sviluppatori di giochi retrò come Digital Eclipse.