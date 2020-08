ASUS ROG Phone III disponibile per i pre-ordini: in omaggio gli auricolari ROG Cetra per i primi 100 utenti

ROG Phone III, lo smarthpone ASUS dedicato al pubblico dei videogiocatori, è ora disponibile per i pre-ordini sull'ASUS eShop. La versione disponibile è quella da 12GB di memoria e 512GB di spazio di archiviazione, e c'è una promozione speciale limitata ai primi 100 pre-ordini, di cui vi parleremo meglio poco oltre.

ASUS ROG Phone III, lo ricordiamo, è uno smartphone da 6,59 pollici basato su SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus e provvisto di schermo con pannello pannello AMOLED con supporto ad HDR10+ e 1000nits di luminosità di picco e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Lo smartphone integra inoltre una capiente batteria da 6000mAh.

Come dicevamo, la disponibilità per i pre-ordini parte dalla giornata di oggi sull'ASUS eShop, mentre tra un paio di settimane sarà possibile acquistare ROG Phone III (12/512GB) anche presso Unieuro e negli ASUS GOLD STORE.

Ma veniamo ora alla promozione speciale: i primi 100 che effettueranno il pre-ordine potranno ricevere in omaggio anche gli auricolari ROG Cetra. Per poter aderire alla promozione è però importante aprire la pagina del prodotto e cliccare sul pulsante dell'offerta, come vi spieghiamo nell'immagine qua sopra. Se si acquistasse direttamente il prodotto in maniera convenzionale, l'omaggio non verrebbe aggiunto nel carrello.

Se volete conoscere più approfonditamente Asus ROG Phone III leggete la nostra recensione: ROG Phone 3, tripudio di potenza per i giochi, e non solo. La recensione