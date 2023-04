ASUS ROG Ally ufficiale: ecco tutti i dettagli e le specifiche

ASUS ha presentato ufficialmente ROG Ally come una nuova console portatile dedicata al gaming PC anche in mobilità. Si tratta di una soluzione che ricalca alcune strategie già adottate da Valve con Steam Deck ma con hardware più evoluto e sfruttando la praticità che Windows 11 ha dal punto di vista gaming (Steam Deck è basata su Linux). Per prima cosa ASUS si è assicurata di offrire un controllo il più possibile intuitivo, passando in rassegna varie combinazioni di design e concentrandosi sulla disposizione del palmo, del polso, dei pollici e delle altre dita per fornire la massima ergonomia possibile durante il gioco.

In alto troviamo dei pulsanti dorsali curvi con superficie strutturata per assicurare il migliore grip possibile. Per quanto riguarda i pulsanti e i joystick sulla plancia frontale, invece, sono stati disposti nella metà in alto del dispositivo per la migliore raggiungibilità possibile, mentre i pulsanti ABXY hanno una superficie piatta per assicurare il migliore feedback. ASUS parla anche di angoli ergonomici e bordi curvi con superficie antiscivolo. Si tratta di una disposizione simile a quella del controller Xbox, che si adatta alle mani di qualsiasi utente, al di là delle loro dimensioni.

La console ha anche uno stile accattivante e ricercato come quasi tutti i dispositivi ASUS ROG, in cui prevalgono i toni bianchi. Pesa solamente 608 grammi, in modo da consentire anche lunghe sessioni di gioco: un traguardo che, a detta di ASUS, ha richiesto un lungo processo di ingegnerizzazione. All'interno, si trova un sistema di raffreddamento a doppia ventola, sormontato da una scocca scavata in modo tale da prevenire un contatto diretto tra la APU e il display.

Per quanto riguarda quest'ultimo, si tratta di una soluzione da 7 pollici a risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. È un pannello di tipo touch con supporto ad AMD FreeSync, che si caratterizza per un rapporto di contrasto di 1000:1 e copertura dello spazio colore sRGB del 100%. Si parla di un rapporto d'aspetto di 16:9 con tempo di risposta di 7 ms. Una luminosità massima di 500 nits, inoltre, consentirà il gioco anche all'aperto e alla luce del sole. Il rivestimento messo a disposizione da Corning, di tipo DXC, migliorerà ulteriormente la qualità di visualizzazione in queste condizioni.

Ovviamente, le prestazioni di gioco stanno altrettanto a cuore agli ingegneri di ASUS ROG. Abbiamo due versioni di hardware (come anticipato dalle indiscrezioni): la prima con APU AMD Ryzen Z1, basata su architettura Zen 4 e RDNA 3 per quanto riguarda la parte grafica, con 6 core e 12 thread. Ryzen Z1 supporta le tecnologie di upscaling di AMD, RSR e FSR, ed è costruita secondo un processo costruttivo di 4 nanometri. La seconda versione di ROG Rally, invece, prevede AMD Ryzen Z1 Extreme, nella configurazione con 8 core e 16 thread. Il modello Extreme prevede 16 MB di cache L3 e 8 MB di cache L2 con frequenza di clock di 3,3 / 5,1 GHz (base / boost), mentre la GPU avrà 768 stream processor grazie al design dual-issue di RDNA 3. La versione con 6 core ha invece 16 MB di cache L3 e 6 MB di cache L2, con clock leggermente inferiori per i core di 3,2 / 5 GHz.

ASUS ROG Ally permetterà di giocare tutti i titoli compatibili con Windows 11, mentre alcuni verranno specificamente ottimizzati per il suo sistema di controllo, come Death Stranding, Monster Hunter Rise, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Call of Duty Modern Wafare II 2022 e Battlefield 2042. Questo vuol dire che avremo una compatibilità molto estesa con tutti i giochi che risiedono sulle piattaforme Steam, EA App, Epic Games e Xbox Game Pass. Inoltre, la nuova console portatile potrà essere abbinata ad alcuni interessanti accessori ROG da acquistare separatamente, come gli auricolari True Wireless ROG Cetra e con la custodia da viaggio specifica per le sue dimensioni.

Tramite il ROG Gaming Charger Dock non solo potrà essere rapidamente ricaricata ma anche connessa al televisore, in modo da consentire il gioco "da salotto" come una normale console. Sarà anche compatibile con l'avanzato gamepad ROG Raikiri Pro dotato, tra le altre cose, di display OLED integrato e tre modalità di connessione, tra cui due wireless (Bluetooth e 2,4 GHz RF). Altro accessorio abbinabile sarà la piattaforma ROG XG Mobile che, tra le altre cose, fornisce la potenza di calcolo di una scheda video dedicata, fino alla GeForce RTX 4090 Laptop, per poter gestire qualsiasi gioco a qualisiasi risoluzione. Anche questa permette la connessione al televisore tramite la porta HDMI 2.1.

Per quanto riguarda il funzionamento delle heatpipe, ASUS ROG ha predisposto un sistema anti-gravità in modo che possa essere preservato lo stesso livello di raffreddamento al di là della disposizione della console portatile, quindi permettendo una rotazione a 360° di quest'ultima. Il sistema a doppia ventola, alimentato dalla tecnologia ROG Intelligent Cooling, inoltre permetterà un migliore raffreddamento su più zone della console, con un livello di rumore inferiore (20dB contro i 30dB della modalità a singola ventola). Un filtro contro la polvere eviterà che lo sporco di depositerà sulle ventole, mentre alette di dissipazione molto sottili, da 0,1 millimetri, permetteranno di ottimizzare gli spazi e la ventilazione.

Due le opzioni di storage a disposizione: la più veloce possibile tramite SSD PCI Express 4.0 garantirà prestazioni massime teoriche fino a 4,5 GB/s, mentre ROG Ally potrà leggere i giochi anche da scheda micro SD grazie allo slot UHS-II. Lo storage a disposizione sarà di 512 GB per quanto riguarda l'unità SSD M.2 2230, espandibile tramite micro SD. I giocatori avranno a disposizione anche 16 GB di memoria LPDDR5 in modalità dual channel. Inoltre, la console portatile sarà compatibile con lo standard di connessione wireless Wi-Fi 6E.

Inoltre, ROG Ally sfrutterà la versatilità del software Armoury Crate SE, che permetterà di gestire le varie impostazioni di interfacciamento, passando dalla modalità Gamepad a quella Mouse+Tastiera, così alla modalità Desktop per il gioco tramite monitor. Un overlay permetterà di regolare al volo le varie impostazioni, come il livello di luminosità dello schermo, e di tenere sotto controllo il funzionamento delle varie componenti hardware, le temperature, le prestazioni, così come di regolare le varie impostazioni grafiche.

Sempre tramite Armoury Crate sarà possibile configurare nel dettaglio il funzionamento dei joystick, regolandone la zona morta in maniera specifica tra unità di destra e di sinistra. Per quanto riguarda gli effetti di vibrazione, inoltre, avremo feedback aptico gestito in tempo reale per i giochi compatibili. Non manca la modalità d'accesso tramite lettore di impronta e supporto a Windows Hello.

Questi tutti i dettagli divulgati finora, con una console che promette prestazioni decisamente interessanti (superiori a quelle di Steam Deck) e che sembra ingegnerizzata in maniera adeguata, anche se è ovviamente presto per sbilanciarsi in giudizi. Anche perché manca qualsiasi indicazione sul prezzo e sulla possibile finestra di lancio. Gli unici dettagli fin qui noti sono che la versione con il processore AMD Ryzen Z1 arriverà per prima e che le informazioni su prezzo e disponibilità arriveranno nella giornata dell'11 maggio.