ASUS ROG Ally disponibile da oggi in Italia: dove acquistarla

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia di ROG Ally, la nuova console portatile basata su Windows 11. ROG Ally è disponibile su ASUS eshop, Mediaworld e Gold Store a un prezzo consigliato al pubblico di 799€.

La console arriva nel nostro Paese nelle versione più potente, ovvero dotata della APU AMD Ryzen Z1 Extreme con 8 core e 16 thread Zen 4, a cui si unisce la GPU RDNA 3 con 12 Compute Unit per una potenza grafica di 8,6 teraflops.

ROG Ally è dotata di 16 GB di memoria LPDDR5-6400, di un SSD PCIe 4.0 da 512 GB e uno slot per schede microSD UHS-II per espandere ulteriormente la sua capacità di archiviazione. Il supporto Wi-Fi 6E garantisce una connessione solida, anche in presenza di reti congestionate. ROG Ally è poi dotata di pannello Full HD (1080p) a 120 Hz da 7 pollici con supporto FreeSync Premium.

Il display ha una luminosità massima di 500 nit per permettere ai giocatori di seguire l'azione anche negli ambienti più difficili come quelli all'aperto. Inoltre, questo display touchscreen permette di navigare nel desktop Windows 11 per modificare le impostazioni o installare i giochi.

ROG Ally può essere utilizzata come un dispositivo completamente portatile ma, acquistando il ROG Gaming Charger Dock opzionale, può essere collegata al televisore permettendo di giocare sul divano e di competere con altri appassionati. La console è in grado di gestire giochi multiplayer come NBA 2K3, Moving Out e Street Fighter V. I giocatori più impegnati, invece, possono abbinarla a una GPU esterna XG Mobile, che può arrivare fino alla NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, per ottenere il massimo delle prestazioni.

Trattandosi di una console basata su Windows, il supporto completo per Steam, EA App, Xbox Game Pass, Epic Games Store, GOG e altre librerie di gioco assicura che, indipendentemente da dove i giocatori scarichino i loro giochi, ROG Ally sia in grado di eseguirli. La console ROG Ally viene fornita in bundle con un codice Xbox Game Pass Ultimate gratuito di 3 mesi, che offre ai giocatori l'accesso immediato alla libreria di titoli del servizio Microsoft.