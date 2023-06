Skull and Bones esiste ancora: dopo 5 anni di ritardo (forse) potrete giocarci

Uno dei giochi passati quasi inosservati all'Ubisoft Forward di ieri è stato Skull and Bones, uno dei titoli più travagliati per l'editore francese. Nonostante in molti, probabilmente, avessero già perso le speranze, l'azienda ha fatto sapere che il gioco è ancora vivo e vegeto e dovrebbe raggiungere il mercato entro la fine di marzo 2024.

Certo, un'ennesima data d'uscita difficilmente riaccenderà la speranza, tuttavia Ubisoft ha anche annunciato una closed beta che si svolgerà dal 25 al 28 agosto 2023. Chi volesse può già iscriversi direttamente dalla pagina dedicata per avere l'opportunità di provare il gioco con mano dopo tanta attesa.

Per stessa ammissione di Ubisoft, l'open world a tema piratesco si è rivelato molto più complesso di quanto ci si aspettasse, è questo il motivo per cui è stato costantemente rimandato. Il titolo, infatti, fu presentato nel lontano 2017 ed era previsto per la precedente generazione, salvo poi spostarlo costantemente di anno in anno.

In ogni caso, rimane un titolo interessante e forse l'unica vera alternativa a Sea of Thives. La proposta di Ubisoft chiamerà i giocatori a prendere il controllo di una ciurma e solcare i mari da soli o in compagnia attraverso la modalità multiplayer – l'intera campagna potrà essere condotta in modalità cooperativa. L'obiettivo è diventare un pirata leggendario cercando tesori e depredando altri giocatori nella modalità PvP, tenendo sempre un occhio vigile sull'umore del proprio equipaggio.

Il sistema di combattimento ruota attorno alle battaglie navali naturalmente, ma non mancheranno anche sessioni di combattimento a terra dove sarà il nostro protagonista a fare la differenza e non il suo veliero. I presupposti rimangono interessanti e si spera che questa sia la data di rilascio definitiva.

Nel frattempo vi lasciamo al video mostrato durante la presentazione ricordandovi che la closed beta sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S e PS5.