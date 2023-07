ASUS chiarisce: il lettore microSD di ROG Ally si surriscalda e danneggia le schede di memoria

Nelle ultime settimane, sempre più utenti hanno lamentato problemi al lettore microSD di ROG Ally, la nuova console portatile del colosso taiwanese che ha sfidato Steam Deck. Dopo un'accurata indagine, ASUS ha ammesso l'esistenza del problema con il dispositivo, ma fornirà a breve una soluzione.

"In seguito alla conferma dei test interni, in determinate condizioni di stress termico il lettore di schede SD potrebbe non funzionare correttamente" ha dichiarato Whitson Gordon, portavoce del reparto marketing di ASUS, sul server Discord dedicato alla console.

Il problema pare essere il posizionamento del lettore: questo si trova molto vicino ai VRM, ovvero vicino a un vero e proprio hotspot all'interno della console. Questo, inevitabilmente, impone al lettore di schede a raggiungere temperature al di fuori del range consentito dai supporti. In alcuni casi, le schede si sono rivelate riutilizzabili su dispositivi diversi, ma in altri la memoria è stata irreparabilmente danneggiata.

Per tali ragioni, ASUS sta preparando un aggiornamento che migliora la gestione delle ventole. In sostanza, ne verrà aumentata la velocità sotto stress per garantire un flusso d'aria maggiore e ridurre le temperature interne. Il risvolto negativo è che a un aumento degli RPM potrebbe corrispondere un aumento della rumorosità.

Naturalmente risulta difficile stabilire a priori quale sarà il livello di rumore che raggiungerà la console, è plausibile che rimanga comunque accettabile seppur superiore a quanto faccia adesso. Nel frattempo, ASUS ha comunque invitato tutti gli utenti che stessero riscontrando problemi con la console a contattare il servizio clienti locale per un RMA. Non è chiaro, però, se verranno proposti rimborsi a coloro che hanno subito un danno alle proprie schede di memoria.