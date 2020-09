Aston Martin AMR-C01: il simulatore di guida da 60 mila euro

Recentemente abbiamo scritto dei nuovi simulatori di guida TCCT eClassic che uniscono la tecnologia al design grazie alla collaborazione con Zagato e Pininfarina. Ma Aston Martin AMR-C01 si spinge ancora più in là, quantomeno nel prezzo che parte da oltre 60 mila euro.

Il simulatore di guida Aston Martin AMR-C01 nasce dalla collaborazione tra la casa automobilistica e gli specialisti di CURV Racing Simulators e punta su prestazioni elevate e ovviamente una caratterizzazione estetica esclusiva. Un lavoro durato 18 mesi con una partnership che ha portato a nuove vette per quanto riguarda l'esclusività e il lusso.

Dalla fibra di carbonio alle personalizzazioni

La struttura è realizzata con un monoscocca in fibra di carbonio (come fosse una vera auto da corsa) mentre la seduta è ripresa da quella dell'hypercar Valkyrie per immergere l'utente nell'esperienza di guida. Lo sterzo offre un feedback che viene descritto come "il gold standard" per quanto riguarda la risposta.

Per quanto riguarda invece il volante, è simile a quelli utilizzati in Formula 1 con cambio al volante e frizione. Sono integrati anche nove selettori e dodici pulsanti oltre a un display LCD a colori per vedere i parametri principali. Sia volante che seduta hanno inserti in pelle con la possibilità di scegliere la colorazione e l'abbinamento con la verniciatura.

I pedali sono regolabili elettronicamente e possono scorrere fino a 200 mm. I meccanismi sono tutti nascosti in un alloggiamento a prova di polvere. Il monitor ha un rapporto di 32:9 con risoluzione QHD e sono integrati anche speaker e cuffie Sennheiser.

Le specifiche tecniche della configurazione hardware riportano l'utilizzo di CPU Intel Core i7 e schede video NVIDIA GeForce RTX 2080, ma considerando che le consegne non sono ancora iniziate potrebbero essere aggiornate con le nuove RTX 3080 o superiori. Per il software di guida viene fornito con Assetto Corsa, ma è possibile utilizzare anche iRacing e rFactor 2.